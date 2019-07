Amazon Prime Video : Films, séries… Quelles nouveautés en juillet 2019 ?

Amazon Prime Vidéo s’apprête à accueillir plusieurs nouvelles séries sur sa plateforme de streaming, dont All or Nothing et The Boys, deux contenus originaux qui débarqueront dans les jours à venir. Voici la liste complète des nouveautés du mois de juillet.

Les séries Amazon Prime Video qui débarquent en juillet 2019

Future Man — Saison 1 : 1er juillet

D’abord diffusée sur Hulu, la série raconte les aventures de Josh Futterman, agent d’entretien passionné par les jeux vidéo. Lorsqu’il achève le dernier niveau d’un jeu décrit comme impossible à terminer, deux personnages venus du futur débarquent dans sa chambre pour lui expliquer qu’il doit sauver l’humanité d’un grand danger.

La saison 1 compte 13 épisodes, au même titre que la saison 2, dont la sortie sur Amazon Prime Video n’a pas été évoquée.

Defiance — Saison 1 à 3 : 1er juillet

Disponible sur Amazon Prime Video dès ce jour, les trois saisons de la série se concentreront sur un futur proche dans lequel des extraterrestres veulent s’installer sur la Terre car leur système solaire a été détruit. S’en suit une guerre avec les humains qui se termine des années plus tard. En 2046, Joshua Nolan revient alors dans sa ville natale de Saint-Louis désormais rebaptisée Defiance.

La série Defiance compte trois saisons de 13 épisodes.

Masters of Sex — Saison 1 à 4 : 1er juillet

Initialement diffusée sur Showtime, l’intégralité de la série Masters of Sex débarquent sur Amazon Prime Vidéo ce jour. Celle-ci raconte comment le médecin Dr William Masters s’associe à Virginia Johnson pour réaliser une étude sur le rapport des humains à la sexualité. Mais ce travail sur les comportements sexuels va logiquement se compliquer.

Les quatre saisons comptent 10 à 12 épisodes.

Doctor Who — Saison 1 à 10 : 1er juillet

Série particulièrement populaire, Docteur Who s’intéresse au cas du docteur du même nom, un aventurier qui voyage à travers le temps et l’espace équipé de son TARDIS. Dans chacune de ses aventures, il fait des rencontres particulières.

Mr. Robot — Saison 3 : 7 juillet

Initialement diffusée sur USA Network, la saison 3 de la série fera son arrivée sur Amazon Prime Video dans une semaine. Celle-ci s’intéresse à la vie d’Elliot Alderson, jeune informaticien spécialisé en sécurité informatique, qui pirate d’autres utilisateurs pour agir comme un justicier. Il rencontre alors un anarchiste surnommé « Mr. Robot » qui veut le convaincre de détruire les infrastructures des plus grosses banques du monde entier.

La série comptabilise trois saisons allant de 10 à 12 épisodes d’une quarantaine de minutes. Une quatrième saison est au programme pour la fin de l’année 2019.

The Girlfriend Experience — Saison 2 : 15 juillet

La série met en lumière les aventures de Christine, une étudiante en droit qui débute son stage dans un cabinet d’avocat. Sur les conseils d’une amie, elle découvre peu à peu le monde des escorts girls, une activité qui pourrait lui permettre de financer ses études.

Fear the Walking Dead — Saison 4 : 16 juillet

Le spin-off de The Walking Dead raconte comment Madison se charge d’élever seule ses deux enfants depuis la mort de son mari tout en travaillant comme conseillère d’orientation dans un lycée. Au milieu des tracas de la vie quotidienne, d’étranges phénomènes font leur apparition, comme les prémisses d’une large épidémie.

All or Nothing — Saison 4 : Carolina Panthers : 19 juillet

La série de documentaires sportifs Amazon Original, primée aux Emmy Awards, suit une équipe de football américain différente chaque saison, qu’il s’agisse du terrain ou de l’extérieur. Cette fois-ci, c’est l’acteur Jon Hamm qui sera le narrateur des huit épisodes de la saison.

Genius : Picasso : 23 juillet

Si la première saison de Genius s’est intéressé de près à la vie d’Albert Einstein, c’est le peintre espagnol Pablo Picasso qui est mis à l’honneur. Son parcours professionnel et ses évolutions seront abordés, mais également sa vie sentimentale.

The Boys — Saison 1 : 26 juillet

Disponible sur Amazon Prime Video dans quelques semaines, The Boys racontera comment les superhéros sont devenus des stars adorées et adulées. Des justiciers voudront alors mettre en évidence le fait que les super-héros de The Seven abusent de leur pouvoir.

Les films Amazon Prime Video qui débarquent en juillet 2019

Jérôme Commandeur — « Tout en Douceur » : 1er juillet

Richard Says Goodbye : 1er juillet