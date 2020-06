Amazon Prime Video présente Watch Party, une nouvelle façon de profiter de sa série préférée

On parle très souvent de Netflix, Apple TV+, ou encore Disney+, mais un autre service de streaming n’est pas à négliger, il s’agit d’Amazon Prime Video. Cette offre directement comprise dans votre abonnement Amazon Prime vous permet d’accéder à l’un des plus larges catalogues de films, séries et documentaires en streaming. Si en France, Prime Video n’est pas encore aussi populaire que ses concurrents, nous avons récemment pu voir que les équipes françaises travaillent à faire gagner en popularité cette plateforme en proposant des contenus originaux, comme True Story qui met en scène des grands noms du web français, que ce soit Mc Fly et Carlito, Natoo, Cyprien, Norman ou encore Ludovik.

Par ailleurs, la plateforme tend à se développer davantage et plus globalement à l’international en innovant sur de nouvelles façons de visionner du contenu vidéo. En effet, Amazon Prime Video vient d’officialiser le lancement d’une nouvelle fonctionnalité intitulée « Watch Party » (exactement comme sur Facebook). Watch Party est directement comprise dans l’offre Prime Video sans aucuns frais supplémentaires.

En quoi consiste Watch Party ?

Vous l’aurez compris, Watch Party permet de regarder un même programme en simultané à distance, tout en pouvant commenter et échanger. À part Facebook, Amazon Prime Video est la seconde véritable plateforme de streaming (après Hulu) à proposer un tel service. Selon l’accueil de cette fonctionnalité par ses utilisateurs, il se pourrait que le géant Netflix s’intéresse à développer une option similaire. Concernant le fonctionnement de Watch Party, c’est l’hôte de la session qui a les commandes. Il peut facilement mettre en pause ou arrêter la diffusion quand il le souhaite.

Durant le confinement, alors que de nombreuses personnes ont passé énormément de temps devant ces plateformes de streaming, une telle option aurait été la bienvenue pour garder un minimum de lien social. Justement, aux États-Unis, une extension nommée Netflix Party qui fait exactement la même chose a explosé pendant le confinement. Il semblerait donc que le public réclame très clairement une telle option.