Amazon Prime Video présenterait le meilleur ratio qualité-prix des plateformes de streaming

Les acteurs sur le marché du streaming sont de plus en plus nombreux, même si tous ne sont pas présents en France. Aux Etats-Unis, ceux qui veulent s’abonner ont le choix entre Netflix, Disney+, Hulu, HBO Max, Quibi ou encore Amazon Prime Video. Liste non exhaustive. Impossible au vu des tarifs d’envisager s’abonner partout. Il faut donc faire des choix et potentiellement partager ses comptes. Si certaines plateformes vont être choisies avant tout parce que l’on a envie de voir une série en particulier, ce n’est pas une équation universelle. Le site américain UpNext a dressé un petit classement en évaluant la valeur de chaque plateforme pour estimer quelle est celle qui offrait le meilleur rapport qualité-prix.

Amazon Prime Video, la quantité au rendez-vous

Pour réaliser ce classement, le site a donc analysé le nombre de programmes disponible sur chaque plateformes et a ensuite corrélé ce total avec le prix de l’abonnement à chaque plateforme. Amazon Prime Video l’emporte avec 247 séries disponible pour chaque dollar dépensé et 1.427 films. Netflix arrive deuxième du classement avec 149 séries et 291 films par dollar. Aux antipodes du classement, on trouve Apple TV, qui ne propose que quatre films et une série par dollar dépensé pour l’abonné.

Alors oui, on imagine bien que, comme nous, vous devez vous dire que la quantité n’est pas toujours synonyme de qualité. Mais, UpNext a ajouté d’autres critères, évaluant notamment ce paramètre. Ainsi, le site compte aussi les contenus de « très haute qualité », qui sont ceux ayant obtenu une très bonne note sur IMDB (à partir de 8/10 pour les séries et 7,5/10 pour les films). Le classement n’est alors bouleversé que marginalement. Netflix passe devant du côté des séries par exemple. Apple TV+ reste en revanche toujours à la dernière place.

Les statistiques montrent aussi que Disney+, malgré un nombre d’abonnés croissant a encore du chemin à parcourir par rapport à la concurrence. La plateforme tire surtout son épingle du jeu avec le catalogue issu de Marvel, Pixar ou encore Star Wars. Mais, elle est aussi plus récente.