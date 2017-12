Amazon Prime Video: le service débarque sur l’Apple TV

Enfin ! Tel est le sentiment qui doit régner en ce moment dans l’entreprise de Jeff Bezos et chez tous les propriétaires d’Apple TV en quête de séries exclusives. Le service Amazon Prime Vidéo est désormais disponible sur l’Apple TV.

C’est une rumeur qui circulait depuis plusieurs jours. Voilà que c’est désormais chose faite ! Le service Amazon Prime Vidéo a été mis à jour et est désormais compatible avec l’Apple TV. Vous aurez juste besoin d’avoir à minima un modèle de 3ème génération pour installer l’application via tvOS.

Amazon Prime Vidéo prend d’assaut l’Apple TV

Les propriétaires d’une Apple TV pourront donc reléguer AirPlay aux oubliettes et profiter des contenus d’Amazon en 4K et HDR. Attention toutefois, il faudra passer à la caisse pour en profiter. Le service vous coûtera 3,99 €, puis 5,99 € par mois ou 49 € par an. Un tarif qui vous donne aussi accès aux avantages d’Amazon Premium comme la livraison en un jour ouvré.

Si vous ne l’avez jamais testé, c’est sans doute l’occasion de vous lancer, vous pourrez profiter de 30 jours gratuits. Enfin, détail utile, l’interface de l’application est en français.

Une offre vidéo avec du potentiel

Objectivement, Amazon Prime Video ne peut pas vraiment concurrencer avec Netflix. La taille et la réputation des catalogues n’ont pas grand-chose de comparable. Mais, Amazon peut toutefois se targuer de quelques belles productions exclusives comme « The Man in the High Castle », « Transparent » ou « Mozart in the Jungle ». De plus, l’entreprise vient de se lancer dans l’adaptation du « Seigneur des Anneaux » en série. Bref, il y a de l’ambition.

De façon plus anecdotique, cela signifie aussi que l’Apple TV devrait bientôt être disponible sur le site d’Amazon. Jusque-là elle était introuvable, Jeff Bezos souhaitant avant tout que son application soit disponible. « Nous voulons que Prime Video soit sur l’appareil, et nous voulions qu’il le soit dans des conditions acceptables en termes de business. Et si ce n’est pas possible, alors nous ne le vendrons pas à nos clients, parce qu’ils vont penser qu’ils pourront regarder Prime Video dessus et qu’ils seront, par conséquent, déçus » expliquait-il, il y a quelques mois lorsqu’il était interrogé sur le sujet.