Sur Amazon Prime Video, voici les films et les séries qui débarquent en octobre 2019

Comme à son habitude, Amazon Prime Video rafraichit son catalogue. Au programme, plusieurs séries originales, mais aussi quelques classiques du cinéma tels que Kill Bill et Jackie Bown.

Voici la liste de toutes les nouveautés du mois d’octobre 2019.

Les séries Amazon Prime Video qui débarquent en octobre 2019

Elementary — Saison 1 à 5 : 1er octobre

D’abord diffusée sur CBS, la série s’apprête à faire son arrivée sur Amazon Prime Video. Comme son nom l’indique, celle-ci est une adaptation libre des aventures de Sherlock Holmes. Elle met donc en lumière la vie et les aventures de Holmes, toxicomane qui aide la police de New York à résoudre des crimes, aidé par son acolyte le docteur Watson.

Goliath — Saison 3 : 4 octobre

La saison 3 de Goliath arrivera sur Amazon Prime Video dès le début du mois d’octobre. Pour rappel, la série originale s’intéresse à la façon dont un avocat sombre après avoir perdu une affaire qui lui tenait à coeur. Peu après, il perd son emploi et sa femme le quitte.

The Purge – Saison 2 : 18 octobre (un épisode par semaine)

La deuxième saison de la série originale d’Amazon Prime Video fera son arrivée sur le service de streaming mi-octobre. Pour rappel, la série d’horreur se base sur la saga de films du même nom et se déroule entre le deuxième et le troisième volet. Celle-ci dépeint un monde dans lequel l’ordre dirigé par les Nouveaux Pères Fondateurs permet un jour dans l’année durant lequel il est possible de commettre n’importe quel crime.

Modern Love – Saison 1 : 18 octobre

L’autre série originale d’Amazon de cette liste aura bientôt le droit à sa première saison sur le service de streaming. Avec Anne Hataway au casting, celle-ci se penchera sur différents récits orientés vers l’amour et ses différentes formes. Le show est basé sur la rubrique « Modern Love » du New York Times.

Lore – Saison 3 : 25 octobre

La saison 3 de Lore débarquera sur Amazon Prime Video a la fin du mois, l’occasion de se replonger dans l’univers horrifique de la série qui s’intéresse aux légendes urbaines et aux mythes populaires. Au programme, morts-vivants, loup garou ou poupées vivantes.

Les films et documentaires Amazon Prime Video qui débarquent en octobre 2019

Kill Bill Volume 1 et 2 : 1er octobre

Jackie Brown : 1er octobre

Hellboy : 1er octobre

Rush : 1er octobre

Le film met en lumière le combat que se sont livré deux pilotes automobiles durant des années. Rivaux, James Hunt et Niki Lauda couraient respectivement pour les écuries McLaren et Ferrari tout en venant d’un milieu social bien différent.

Evasion 2 : le Labyrinthe d’Hadès : 1er octobre

Evasion 3 : the extractors : 1er octobre

The Report : 11 octobre

Didier face à Deschamps : 14 octobre

American Psycho : 15 octobre

Tout aussi classique que les films de Tarantino qui débarquent sur Amazon Prime Video, American Psycho raconte l’histoire de Patrick Bateman, un homme qui illustre à merveille la réussite à l’américaine, si ce n’est qu’il a un penchant des plus étonnant, caché derrière cette apparence parfaite.

Ghost in the Shell : 15 octobre

Saving Zoe : 15 octobre

Haunt : 18 octobre

Mary : 31 octobre