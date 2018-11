Amazon révèle quels produits se sont le mieux vendus durant le Black Friday et le Cyber Monday

Durant ces derniers jours, les internautes ont pu bénéficier d’importantes promotions sur de nombreux produits, dont une bonne partie était mise en vente par le monstre du ecommerce, Amazon. Alors que les promotions se terminent peu à peu, l’entreprise a annoncé que le Cyber Monday de cette année était désormais la journée dédiée au shopping durant laquelle elle avait le plus vendu d’articles.

Selon le communiqué de la firme, « Les clients d’Amazon dans le monde entier ont commandé plus de 18 millions de jouets et plus de 13 millions d’articles de mode, le Black Friday et le Cyber Monday réunis ». Au total, cela représente une augmentation de plus de 20% par rapport à l’année précédente. Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer au sein de l’entreprise ajoute : « Le Black Friday et le Cyber Monday continuent de battre des records sur Amazon d’année en année, ce qui nous indique que les clients aiment shopper des aubaines pour lancer la saison des Fêtes ».

Cyber Monday et Black Friday aux USA, Fête des célibataires en Chine

En Chine, un événement spécial shopping est à mettre en parallèle avec le black Friday. Baptisé Fête des célibataires, il a lieu tous les 11 novembre, date symbolique qui représente le chiffre 1, symbole du célibat. Dans le pays, c’est la firme Alibaba qui propose 24 heures de promotions agressives sur son site web, si bien que l’entreprise chinoise a passé le cap symbolique des 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires en une seule journée, lors de l’édition 2018. En comparaison, les ventes en ligne pour Thanksgiving et le Black Friday auraient respectivement atteint 3,7 milliards de dollars et 6,2 milliards de dollars.

Lors de cette annonce, l’entreprise a partagé la liste des articles qui se sont le mieux vendus lors de ces deux occasions consécutives. Voici la liste :

• L’Amazon Echo Dot 3ème génération

• L’autocuiseur programmable Instant Pot Duo60

• Le casque audio Bose QuietComfort 25

• Le jeu Jenga

• Le livre Becoming de Michelle Obama

• Le kit de test ADN AncestryDNA

