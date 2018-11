Le géant du e-commerce chinois enchaînes les records. Au terme de 24 heures de promotions insolentes qui ont ponctué ce « Singles Day », Alibaba peut se féliciter d’avoir franchi le seuil symbolique des 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur la journée (30,7 milliards).

C’est autant que le chiffre d’affaires de L’Oréal sur toute l’année 2017 ou encore que le PIB de la Lettonie ! Cette année encore, le groupe n’avait pas lésiné sur le show en invitant des célébrités telles que Mariah Carey, Miranda Kerr ou encore le Cirque du Soleil. Pendant 24 heures, la Chine a été victime de la frénésie des achats, avec des millions de produits en réduction.

Les chiffres qui font tourner la tête

Pendant ces 24 heures, Alibaba n’a pas hésité à relayer ses performances sur les réseaux sociaux. Le groupe a ainsi annoncé avoir dépassé le milliard de dollars de chiffre d’affaires en seulement 1 minute et 25 secondes. Il lui aura ensuite fallu un peu plus d’une heure pour dépasser les 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires. A titre de comparaison, le Black Friday 2017 a généré 5 milliards de dollars de ventes aux Etats-Unis.

Alibaba Group’s 2018 11.11 Global Shopping Festival’s total GMV is RMB 213.5 billion, or USD 30.8 billion. #double11 pic.twitter.com/L3r2pg677u — Alibaba Group (@AlibabaGroup) November 11, 2018

Alibaba a encore une fois montré sa puissance face aux géants du e-commerce américain. En l’occurrence, Amazon qui se félicitait du succès de son Prime Day en juillet dernier se serait contenté de 4,2 milliards de dollars de recettes (estimations). En France, Amazon a livré 2 millions de colis sur le Black Friday 2017. De son côté, Alibaba va expédier un milliard de colis pour ce Singles Day.

Number of delivery orders surpasses 1 billion! pic.twitter.com/6UCCISZNy3 — Alibaba Group (@AlibabaGroup) November 11, 2018

Pour autant, ces chiffres sont dans la fourchette basse des estimations des analystes. En l’occurrence, la croissance n’aurait été « que » de 27% cette année – contre 39% l’année passée. Reste à voir comment le titre réagira en bourse suite à l’annonce de ces performances.

Le Singles Day se développe partout dans le monde

Le concept du « Singles Day » a été inventé il y a une dizaine d’années par Alibaba, et il se développe de plus en plus ailleurs dans le monde. En France, on a pu voir plusieurs e-commerçants offrir des réductions pendant ces 24 heures.

Le concept du « Singles Day » a été inventé il y a une dizaine d'années par Alibaba, et il se développe de plus en plus ailleurs dans le monde. En France, on a pu voir plusieurs e-commerçants offrir des réductions pendant ces 24 heures.