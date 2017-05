Amazon renouvelle sa gamme Fire avec les tablettes Fire 7 et Fire HD 8

Amazon vient tout juste d’annoncer la sortie prochaine de deux nouveaux modèles de tablettes à petits prix, qui viendront enrichir sa gamme Fire. Actuellement en précommandes, dans quelques jours vous aurez l’opportunité d’acheter une Fire 7 ou une Fire HD 8.

Amazon souhaite persévérer dans la direction qu’il a choisie et ne compte pas augmenter les tarifs en proposant des tablettes complexes. Avec la Fire 7 et la Fire HD 8, le géant du commerce électronique souhaite rester dans l’entrée de gamme et offrir des tablettes destinées au divertissement et à la lecture de contenus. Les deux modèles ont fait une cure d’amincissement puisque désormais la Fire 7 mesurera 9,6 mm d’épaisseur et 9,7 mm pour la tablette Fire HD 8.

Les Fire 7 et Fire HD 8 sont disponibles à partir du 07 juin

Pour les deux versions, Amazon a fait le choix d’un processeur quadricœur cadencé à 1,3 GHz. Les deux tablettes annoncent un capteur dorsal de 2 mégapixels pour la webcam, proposant d’enregistrer des vidéos jusqu’en HD 720p.

En revanche pour la Fire 7, Amazon a opté pour un écran IPS de 7 pouces en 1024 x 600 pixels et de 8 ou 16 Go d’espace de stockage interne (extensible jusqu’à 256 Go par microSD). Ce modèle disposera d’une autonomie de 8 heures environ. Les mensurations de cette tablette sont de 192 x 115 x 9,6 mm pour un poids de 295 grammes.

Pour la Fire HD 8, on trouvera un écran de 8 pouces d’une définition de 1280 x 900 pixels et une batterie offrant une plus grande autonomie, Amazon indique 12 heures en utilisation mixte. Pour le stockage, ce modèle offre 16 ou 32 Go (extensible jusqu’à 256 Go par microSD). Les mensurations de cette tablette sont de 214 x 128 x 9,7 mm pour un poids de 369 grammes.

Concernant les tarifs de la Fire 7, cette tablette sera commercialisée à partir de 89,99 € (8Go) et 94,99 euros (16 Go) sans offre spéciale et si vous adhérez au programme Amazon Premium, le tarif de cette dernière sera ramené à 69,99 € et 79,99 pour le modèle 16 Go. Pour la Fire HD 8, la tablette sera mise en vente à 124,99 € et à 144,99 € selon le stockage sans offre spéciale, pour les membres Premium avec l’offre spéciale, les tarifs descendent à 109,99 et 129,99 euros.

Des tarifs incitant à s’engager avec l’offre Premium et comme le souligne le géant du commerce électronique : « avec Amazon Premium, bénéficiez d’un accès illimité à de nombreux films, épisodes de séries TV et d’un stockage sécurisé pour vos photos – sans coût supplémentaire ». De quoi profiter de nombreux contenus et divertissements sur sa nouvelle tablette…

L’ensemble des produits seront disponibles à partir du 07 juin.

