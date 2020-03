Amazon s’apprête à vendre son système sans caisse Amazon Go à des tiers

Amazon a annoncé qu’il avait signé « plusieurs » contrats avec d’autres magasins intéressés par sa technologie « Just Walk Out by Amazon ». Pour l’instant, le nom des clients n’a pas été rendu public, mais la société devrait en dire plus dans les jours à venir.

Il y a environ un an, la firme américaine avait déjà évoqué sa volonté de commercialiser son système à des tiers en 2020, il s’agit donc de la suite logique de son projet. À l’époque, les magasins d’aéroports étaient évoqués comme pouvant être les premiers à être concernés.

Comment fonctionnera la technologie d’Amazon dans les autres magasins ?

Le dispositif lancé dans des magasins tiers devrait être un peu différent de celui installé au sein des magasins Amazon Go. Dans ces derniers, les clients n’ont rien à faire si ce n’est télécharger une application au préalable puis choisir les articles sans passer par la caisse —puisqu’il n’y en a pas.

Du côté des enseignes qui choisissent « Just Walk Out by Amazon », les utilisateurs devront insérer une carte lors de leur entrée dans le magasin. Seul le tourniquet présent à cet emplacement sera griffé du nom Amazon, le reste de la technologie portera le nom du magasin. Pour le reste, des caméras et des capteurs de poids seront présents un peu partout dans le lieu.

Dilip Kumar, vice-président retail et technologie pour Amazon, déclare au sujet de cette nouveauté : « Les clients aiment-ils faire la queue ? Cela a une application assez large à travers les tailles des magasins, à travers les industries, parce que cela s’attaque fondamentalement à un problème de comment obtenir la commodité dans les lieux physiques, en particulier lorsque les gens sont pressés par le temps ».

Côté données personnelles, Kumar a indiqué qu’Amazon associerait les données de la carte de crédit d’un client à son reçu s’il souhaitait en recevoir un. Il précise que la firme utilisera les données de la technologie « Just Walk Out by Amazon » dans le seul but d’assister les enseignes tierces à qui il fournit son système.

C’est en 2016 qu’Amazon a présenté son premier magasin sans caisse —avant de l’ouvrir au public en 2018. Désormais, l’entreprise de Jeff Bezos possède 26 enseignes Amazon Go aux États-Unis.