Amazon se lance dans les vêtements sur-mesure

Amazon est présent dans bien des domaines, toutefois, un secteur reste encore trop peu exploré par Jeff Bezos et ses équipes : la mode. Si Amazon Fashion existe déjà depuis quelques années, le géant américain décide d’investir encore plus d’efforts dans ce milieu en officialisant le lancement de « Made for You ». Ce tout nouveau service permet aux utilisateurs de concevoir un vêtement sur-mesure en quelques cliques seulement.

D’autres services de ce type existent, et bien souvent une technologie mobile est utilisée pour prendre les mensurations de la personne. De son côté, Amazon demande à l’utilisateur de rentrer sa taille, son poids, et autres renseignements sur sa silhouette, tout en fournissant deux photos pour des ajustements ultras personnalisés. Lorsque ces informations sont validées, il est temps de passer à la seconde étape. L’individu doit choisir entre 8 coloris, la forme du vêtement, la longueur, le décolleté, la taille des manches, et surtout le tissu. À ce stade vous devez choisir entre du 100% coton Pima, ou un mélange 56% coton Pima, 38% modal, et 6% élasthanne.

Le sur-mesure à bas prix.

En plus de cette personnalisation déjà très poussée, ce nouveau service permet aussi de toucher aux finissions du vêtement. De ce fait, vous pouvez modifier le contenu de l’étiquette en y inscrivant par exemple votre nom et prénom. Les t-shirts personnalisés par Amazon Made for You sont dès à présent disponibles pour 25 dollars.

Vous l’aurez compris, « Made for You » reste pour le moment focalisé sur les hauts, toutefois Amazon chercher déjà à élargir ses choix et pourquoi ne pas s’attaquer à des pièces plus complexes. Amazon lance ce service dès aujourd’hui aux États-Unis. Tous les clients Amazon ont accès à « Made for You », pas seulement les clients Prime. En proposant un tel service, Amazon cherche inévitablement à rendre la confection de vêtements sur-mesure accessible pour tous.

Néanmoins, il est important de se méfier de ce genre de services à si bas prix. Bien souvent, dans ce cas de figure, l’entreprise cherche à minimiser les coûts de matières premières ou celui provenant des chaînes de productions. C’est comme cela qu’un beau jour vous apprendrez votre marque préférée figure sur la longue liste des sociétés accusées d’avoir exploité les Ouïghours en Chine.