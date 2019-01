Amazon tente un nouveau système de livraison à domicile

Amazon mise sur les garages

Amazon cherche à assurer jusqu’au bout les livraisons. En effet, si l’on veut proposer un système efficace et séduisant pour les clients, il faut aller jusqu’à la maison. Cependant, impossible de s’appuyer sur un système de relais pour les gens pressés et ces derniers ne sont pas non plus tout le temps chez eux. Cruel dilemme alors comment faire dans ce cas pour qu’ils aient leurs colis sans que le livreur n’ait besoin de passer plusieurs fois ?

La nouvelle idée d’Amazon ? Miser sur vos garages. Avec le concept Amazon Key for Garage, les clients premium aux USA peuvent recevoir leur colis directement dans le garage, surveiller ce qui s’y passe avec une caméra et recevoir une notification quand c’est fait. Un concept qui pourrait bien être séduisant. Plus en tout cas que le précédent essai d’Amazon.

Le problème de la vie privée, de l’espace personnel

Amazon proposait en effet jusque-là aux clients d’ouvrir la porte de leur domicile. Si la demeure et le garage sont liés cela ne changera pas grand chose concrètement mais d’un point de vue mental, il y a en revanche un cap, dans le domaine de l’espace privé qui semble moins intimidant.

Reste que cette offre est plutôt chère pour les utilisateurs d’Amazon. Même si vous utilisiez le système prévu pour la porte de votre maison. Il faudra soit opter pour une serrure connectée soit mettre votre système d’ouverture actuel en réseau. Si vous voulez voir ce qu’il se passe, il faudra aussi acheter une Amazon Cloud Cam. Le système pourrait vous coûter autour de 300 dollars. Bien sûr, Amazon devrait proposer des packs.

Pour l’heure, à notre connaissance, ce système n’est pas disponible en Europe et sera lancé dans les plus grandes villes américaines entre avril et juin. On pourra donc regarder de loin et de façon envieuse les systèmes de livraisons conçus pour les États-Unis…

Source