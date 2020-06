Amazon va diffuser des matches de Premier League, sur Twitch

Il y a quelques semaines, Amazon officialisait sa volonté de diffuser, gratuitement, un total de quatre matches de la Premier League. En effet, contrairement à la France, l’Angleterre a relancé son championnat national de football, la Premier League, ce 17 juin. Au total, ce sont 92 matches qui doivent être joués dans cette Premier League 2020.

La Premier League diffusée… sur Twitch !

Aujourd’hui, Amazon donne davantage de détails concernant la diffusion des matches de Premier League sur ses canaux. On apprend donc que les téléspectateurs britanniques pourront se connecter à Twitch, dès le 29 juin prochain, pour profiter gratuitement de la diffusion du match opposant Crystal Palace à Burnley. A noter que le tchat sera de la partie, et que les spectateurs pourront donc réagir en direct. A cela s’ajoute également une diffusion, gratuite toujours, via Prime Video.

Le reste du calendrier va inclure les rencontres suivantes : Everton contre Southampton (6 juillet) et Watford contre Newcastle (11 juillet). On ne sait pas encore quel sera le quatrième match diffusé par Amazon.

Evidemment, coronavirus oblige, les stades seront vides, mais on pourra toutefois profiter d’une ambiance sonore virtuelle, baptisée « Stadium Atmosphere ». Rappelons qu’en Espagne, on a récemment expérimenté un système qui inclut également à l’écran un « faux public », pour un résultat somme toute très étonnant…

C’est évidemment la première fois qu’Amazon va diffuser des matches de Premier League via Twitch, une plateforme de diffusion que le géant américain a acheté en 2014 pour près d’un millard de dollars. Rappelons que le groupe Sky Sports avait également confirmé sa volonté de diffuser 25 de ses 64 matches en clair sur la chaîne Pick, tandis que la BBC pourra elle aussi diffuser gratuitement un total de 4 matches, une grande première depuis… 1988 !