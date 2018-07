Amazon vous aide à identifier la vis ou le boulon qu’il vous faut avec Part Finder

Amazon offre son aide à tous les bricoleurs et surtout à ceux du dimanche, pour retrouver facilement la référence d’une pièce détachée. Part Finder est capable d’identifier les vis, les écrous et les boulons, mais pourra probablement aller encore plus loin très prochainement. On s’étonne que cela soit Amazon qui se lance sur ce terrain et que des leaders du bricolage ou de l’ameublement comme Castorama, Leroy Merlin ou encore Ikea, n’y aient pas pensé avant !

Part Finder, une vraie réponse aux bricoleurs

Pour qui fait un peu de bricolage, le problème à tout d’une évidence, ainsi que le mal de crâne qui peut l’accompagner. Identifier la bonne vis quand on en a besoin peut parfois ressembler à un véritable défi, digne des travaux d’Hercule surtout dans les rayons des enseignes de bricolage. Le temps perdu s’accumule très vite… Bien sûr, à chaque fois, on se promet de mieux ranger sa trousse à outils, de conserver les références d’un modèle précis, etc. mais, ces promesses sont rarement suivies d’effets.

Rassurez-vous, désormais vous ne souffrirez plus de ces aléas, Amazon veut vous apporter une situation clé en main. Pour découvrir la solution proposée par l’entreprise de Jeff Bezos, il suffit de lancer l’application mobile du géant. Vous y trouverez une nouvelle fonctionnalité baptisée « Part Finder ». Celle-ci permet d’identifier tout ce qui traîne dans votre boîte à outils : vis bien sûr, mais aussi écrous, boulons ou rondelles.

Des visées commerciales illimitées

Une fois que l’application termine son travail de reconnaissance, elle propose toutes les références nécessaires pour trouver la vis qu’il vous faut. Autant dire que d’un point de vue de la reconnaissance d’objets, la performance d’Amazon mérite vraiment le détour. Pas encore au niveau de ce que propose déjà la Chine bien sûr pour surveiller sa population, mais nettement plus intéressant.

Si vous avez envie de vous lancer, attention toutefois, le processus demande un peu de préparation. Il vous faudra en effet poser la vis sur une surface place, la positionner de la bonne manière ou encore placer une pièce de monnaie à côté. Comme vous pouvez vous l’imaginer, l’objectif est bien sûr commercial. Vous pourrez ensuite commander la vis en quelques clics sur le site d’Amazon. Plus rapide que d’aller au magasin de bricolage tout de même… Reste à savoir si les bricoleurs seront satisfaits. Faites nous part de vos retours !

Pour l’instant, Part Finder est en déploiement sur l’application iOS d’Amazon. Pour Android en revanche, il faudra encore attendre un peu et cela concerne uniquement les États-Unis pour le moment, mais on peut parier qu’Amazon démocratisera très vite son outil pour distancer les concurrents.