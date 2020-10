AMD annonce sa nouvelle génération de processeurs avec quatre Ryzen 5000

Toujours gravée en 7nm comme l’architecture Zen 2, la nouvelle architecture Zen 3 profite d’une réorganisation et d’une amélioration du cache. En effet, les coeurs communiquent directement avec le cache, réduisant ainsi le temps de latence.

Voici donc les nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000 :

Ryzen 9 5950X : 16 coeurs natifs / 32 coeurs logiques, cadencés à 3.4 GHz (Boost à 4.9 GHz), cache de 72 Mo, TDP de 105W, prix de $799

Ryzen 9 5900X : 12 coeurs natifs / 24 coeurs logiques, cadencés à 3.7 GHz (Boost à 4.8 GHz), cache de 70 Mo, TDP de 105W, prix de $549

Ryzen 7 5800X : 8 coeurs natifs / 16 coeurs logiques, cadencés à 3.8 GHz (Boost à 4.7 GHz), cache de 36 Mo, TDP de 105W, prix de $549

Ryzen 5 5600X : 6 coeurs natifs / 12 coeurs logiques, cadencés à 3.7 GHz (Boost à 4.6 GHz), cache de 35 Mo, TDP de 65W, prix de $299

Le nouveau processeur Ryzen 9 5900X offre un gain de performances assez significatif par rapport au Ryzen 9 3900 XT en Full HD sur certains jeux comme League of Legends (+ 50%), CS:GO (+46 %) ou encore Shadow of the Tomb Raider (+ 28%). Par rapport à la concurrence, le Ryzen 9 5900X est en moyenne 7% plus rapide en Full HD qu’un Intel Core i9-10900K, selon AMD.

Le socket AM4 étant toujours de rigueur, une simple mise à jour du BIOS suffira à rendre compatibles les cartes mères de la série 500 (B550, X570) avec les nouveaux processeurs Ryzen 5000.

La disponibilité des nouveaux processeurs Ryzen 5000 est prévue pour le 5 novembre prochain, à des prix en euros qui ne sont pas encore précisés mais ça ne saurait tarder…

AMD en a profité pour faire un petit teasing de la prochaine génération de cartes graphiques, qui sera présentée officiellement à la fin du mois : les RX 6000 (Big Navi). Visiblement une des cartes graphiques de cette prochaine génération dépasse les 60 fps sur 3 jeux en 4K (61 fps sur Borderlands 3, 88 fps sur Call of Duty: Modern Warfare, et 73 fps sur Gears of War 5). On a hâte de voir cela.