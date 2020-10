Among Us : un hacker utilise le jeu du moment pour faire la promotion de Donald Trump

La semaine dernière, la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez farouchement opposée au gouvernement Trump, a fait exploser Twitter, puis Twitch. Le 19 octobre dernier, le tweet dans lequel AOC son envie de jouer en live sur Twitch à Among Us, comptabilise presque 400 000 likes et plus de 40 000 retweets. Quelques jours plus tard, Alexandria Ocasio-Cortez officialise l’ouverture de sa chaîne Twitch et invite des streamers ultra influents à se joindre à elle. Sans surprise, AOC récolte un succès retentissant, en rassemblant plus de 440 000 viewers. Aujourd’hui, presque 700 000 personnes sont abonnées à sa chaîne.

Corrélation ou simple coïncidence ? Depuis quelques jours, de nombreux joueurs d’Among Us se plaignent d’un hack qui ferait de la publicité pour une chaîne YouTube et un Discord, le tout accompagné d’un message assez explicite : « Trump 2020 ». Cette mystérieuse chaîne YouTube est au nom d’un certain Eric Loris. Sur Reddit, de nombreux témoignages affluent et expriment leurs mécontentements envers Eric Loris.

Un imposteur parmi les imposteurs.

À force de voir la quantité de signalements évoluer, InnerSloth, la société derrière ce jeu à succès, semble démunie et met en garde ses millions de joueurs. Contrairement a Epic Games, et autres sociétés à l’origine de jeux vidéo ultras populaires, InnerSloth est le fruit de 3 passionnés. Forest W, Marcus B, et Amy L, ont développé ce jeu en 2018, mais ce n’est qu’au cours des derniers mois que sa popularité a explosé.

Comme souvent, une telle popularité attire de détracteurs. Les trois développeurs luttent depuis déjà quelques semaines contre de nombreux problèmes de tricherie. Ce dernier semble être la goutte de trop, et InnerSloth bataille à le démanteler. Forest Williard en personne a suggéré aux joueurs d’Among Us de privilégier les parties entre amis sur des serveurs privés plutôt que de jouer en ligne avec des inconnus.

Reminder!! Please play private games or with people that you trust!!! We’re doing what we can!! — InnerSloth (@InnerslothDevs) October 23, 2020

La situation devrait s’améliorer avec le temps, mais pour le moment, le studio ne semble pas avoir de solution à part demander à leurs joueurs d’être prudents.