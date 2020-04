Anchor vous permet de transformer les appels vidéos en podcasts

Depuis l’année dernière, Spotify a décidé de devenir un géant du podcast. Alors que la plateforme européenne était déjà leader du streaming musical, celle-ci a décidé de mettre les podcasts au premier plan, au même titre que la musique. L’objectif : faire de Spotify l’équivalent de YouTube pour le contenu audio. Et afin d’atteindre cet objectif, Spotify a fait de nombreuses acquisitions, dont celle d’Anchor, un outil qui permet de créer et de diffuser des podcasts.

Et durant la pandémie, cet outil racheté par Spotify essaie de faciliter la création de podcasts tout en respectant les règles de distanciation sociale. Le 10 avril, Anchor a lancé une fonctionnalité qui permet de faire des interviews à distance, puis d’en faire des épisodes de podcasts. Et cette semaine, celui-ci lance une autre fonctionnalité qui, cette fois-ci, facilite la création de podcasts avec des enregistrements d’appels vidéo.

Créer des podcasts en respectant la distanciation sociale

Lorsque vous utilisez un outil comme Google Meet, Zoom, Skype ou FaceTime pour discuter avec quelqu’un, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d’enregistrement de ces outils (dans certains cas, cela requiert un compte payant sur le service de visioconférence), puis mettre l’enregistrement en ligne sur le site d’Anchor.

L’outil de Spotify s’occupe de l’extraction de la partie audio, puis met cette partie audio à disposition du créateur dans l’éditeur de podcasts. Sur cet éditeur, il est ensuite possible de modifier l’enregistrement, et d’y ajouter des éléments comme une introduction, des interludes, etc.

« À partir d’aujourd’hui, les outils d’Anchor permettent de convertir vos fichiers vidéo en audio modifiable. Ainsi, tout en maintenant vos connexions en face à face via des chats vidéo et des hangouts virtuels, vous pouvez facilement capturer la conversation pour que tout le monde puisse l’entendre en la transformant en podcast », lit-on dans un billet d’Anchor.

Aujourd’hui, les podcasts constituent un élément indispensable à la croissance de Spotify. Au dernier trimestre 2019, la plateforme de streaming a enregistré 10 millions de nouveaux abonnés, évoquant le trimestre où il a observé la plus forte augmentation nette du nombre d’utilisateurs. Or, cette forte augmentation serait attribuée aux podcasts.