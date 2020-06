Android : gare à ce fond d’écran qui peut faire planter votre smartphone

On le sait, certains messages, la plupart du temps très simples d’ailleurs, sont parfois en mesure de faire planter nos smartphones les plus récents. C’était le cas récemment avec un énième « text bomb » qui sévissait sur iOS, capable de faire planter iPhone et iPad. Récemment, c’est une image qui semble en mesure de faire crasher certains smartphones sous Android…

En effet, Ice Universe, un leaker spécialisé dans les produits Samsung, a récemment tweeté un fichier image, en grade de faire planter certains smartphones. Un plantage qui se traduit par un « soft brick ».

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don’t try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020