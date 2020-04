Attention à ce message, qui peut instantanément faire crasher votre iPhone…

Un énième « Text Bomb » sur iOS

Depuis quelques années maintenant, les iPhone d’Apple sont régulièrement confrontés à des « Text Bomb » (ou des « bombes textuelles« ). Il s’agit généralement d’une petite chaîne de caractères, envoyés via un message, dont le simple affichage provoque aussitôt un crash du terminal. Evidemment, de nombreux utilisateurs « s’amusent » alors à diffuser le-dit message, pour faire planter un maximum de smartphones Apple.

Selon 9to5mac, un nouveau message de type « Text Bomb » circule actuellement, et ce dernier a entamé ses méfaits sur le réseau Telegram. Partagé également via WhatsApp, Twitter ou simplement via l’application Messages, le message en question contient des caractères Sindhi, et le simple affichage de la notification (attestant de l’arrivée du message) suffit à faire planter l’iPhone.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Une mauvaise blague qui se propage

En effet, une fois le message reçu, l’iPhone de la victime devient inutilisable, avec une interface tactile qui ne répond plus qu’à moitié (voire pas du tout), et un bouton principal qui ne permet plus d’éteindre le smartphone… Au bout d’un certain temps, l’iPhone finit par crasher, mais heureusement, un « hard reset » permet de retrouver un iPhone parfaitement fonctionnel.

Tous les terminaux sous iOS 13.4.4 sont touchés par cette faille de sécurité, et il semblerait que la prochaine version d’iOS parvienne à régler ce nouveau bug. On imagine qu’Apple va rapidement proposer un correctif pour permettre aux millions d’utilisateurs d’iPhone de vite retrouver un terminal parfaitement imperméable à ce genre de mauvaises blagues.

En attendant, certains conseillent de désactiver l’affichage des notifications en ce qui concerne réseaux sociaux et messageries instantanées. Evidemment, une fois le correctif disponible, il faudra bien penser à réactiver les notifications, pour ne pas louper le moindre message de ses proches. Gare à votre iPhone donc.