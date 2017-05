Avec Android Go, Google a un nouveau plan pour conquérir le monde

Google cible les smartphones avec moins de 1GB de RAM grâce à du logiciel optimisé.

Aujourd’hui, Android est installé sur plus de 2 milliards d’appareils. Mais pour connecter encore plus de personnes à son écosystème, la firme de Mountain View va lancer un projet que ses employés appellent « Android Go ».

En substance, il s’agit d’une variante de l’OS allégée et conçue pour les modèles vraiment d’entrée de gamme. Elle sera accompagnée d’un écosystème qui a été optimisé pour ce segment-là.

Google a déjà tenté de cibler le marché d’entrée de gamme avec son programme Android One, lancé en 2014, qui permet aux constructeurs de proposer des smartphones Android à jour avec une expérience acceptable, mais à des prix peu élevés.

Avec Android Go, l’idée est poussée encore plus loin. Et Google se focalise plus sur le logiciel

Tout d’abord, au niveau de son système d’exploitation, Google indique travailler sur une optimisation qui devrait permettre à Android O (la prochaine version) de fonctionner de manière fluide sur des smartphones avec moins de 1Go de RAM.

Et certaines fonctionnalités seront aussi retravaillées afin de tenir comptes des contraintes spécifiques des pays émergents.

Au niveau de ses propres applications, Google s’assure aussi que celles-ci fonctionnent correctement sur les mobiles low-cost et tient compte du fait que les utilisateurs n’auront pas beaucoup de données à consommer.

L’une de ces applications est YouTube Go, une version de la plateforme vidéo qui a été conçue pour les internautes qui doivent économiser leurs données mobiles.

L’application offre plus de contrôle sur les données, permet de télécharger des vidéos et de les transférer via Bluetooth.

Google compte s’inspirer de YouTube Go pour créer d’autres expériences optimisées pour les pays émergents.

Mais ce n’est pas tout. Les smartphones Android Go auront également une version spéciale du Play Store.

Bien que celle-ci donne accès à l’intégralité du catalogue d’applis d’Android, elle mettra en avant les applications qui ont été optimisées pour les mobiles d’entrée de gamme, comme Facebook Lite.

Google a déjà lancé un programme baptisé « Building for the next billion » qui encourage les développeurs à créer des applications supportées par les mobiles ciblés par Android Go.

L’un des critères est d’avoir un fichier .apk qui ne pèse pas plus de 10 MB.

A partir d’Android O, toutes les nouvelles versions du système d’exploitation seront donc normalement accompagnées d’une variante Android Go pour les smartphones low-cost.

De cette manière, Google peut continuer à proposer des expériences innovantes pour le marché haut de gamme, sans ignorer les utilisateurs d’appareils low-cost.

La firme de Mountain View prévoit de proposer Android Go sur les smartphone avec moins de 1Go de RAM en 2018.

