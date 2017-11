Sur Android, une nouvelle fonctionnalité vous indique quelles applications vident votre batterie

Sur une version d’essai d’Android, Google teste une fonctionnalité qui indique quelles sont les applications très énergivores, ainsi que les raisons pour lesquelles elles le sont.

Aujourd’hui, nos vies tournent autour de nos smartphones. Mais malheureusement, ceux-ci peuvent nous lâcher à tout moment, à cause de la batterie. Et jusqu’à présent, personne n’a trouvé de vraies solutions pour que les constructeurs puissent proposer des smartphones avec une meilleure autonomie, tout en gardant des dimensions raisonnables.

Alors, c’est du côté du logiciel que l’on essaie d’optimiser pour réduire la consommation d’énergie des mobiles, et donc obtenir plus d’autonomie.

Google propose déjà le mode Doze, qui suspend les activités en arrière-plan lorsque le mobile n’est pas utilisé pendant une longue période. Et aujourd’hui, en apprend qu’il travaille également sur une fonctionnalité d’Android qui identifie les applications énergivores.

Selon Android Police, cette fonctionnalité est encore à l’essai et peut être visible sur la version d’essai pour les développeurs d’Android 8.1. Sur cette version, il est possible que vous voyiez des notifications du système d’exploitation qui indiquent qu’une application est en train de vider votre batterie et la raison pour laquelle celle-ci est énergivore. Et si vous appuyez sur la notification, l’OS vous propose une solution.

Android 8.1 feature spotlight: Android will highlight battery draining apps and the reason behind that https://t.co/uk8qyFkNRQ pic.twitter.com/WyVKQt0kNf — Android Police (@AndroidPolice) November 9, 2017

Par exemple, si une application est énergivore parce qu’elle utilise trop souvent le GPS du smartphone, alors Android va vous suggérer de désactiver la géolocalisation pour celle-ci (le problème, c’est que l’application pourrait devenir inutile).

C’est assez intéressant, mais pour le moment, il ne s’agit d’un test. Et de ce fait, il n’est pas sûr et certain que cette fonctionnalité sera incluse dans la version Android 8.1 lorsqu’elle sera stable et déployée au grand public. Mais ça fait toujours plaisir de savoir que Google continue de chercher des solutions pour augmenter l’autonomie de nos mobiles.