Android teste une façon plus sécurisée mais pratique de se connecter aux apps

Pour que vos comptes ne soient pas faciles à pirater, on vous conseille d’utiliser des mots de passe suffisamment compliqués pour que cela ne soit pas facile pour un algorithme de deviner ceux-ci. Mais en même temps, plus un mot de passe est compliqué, plus celui-ci peut être difficile à mémoriser.

Fort heureusement, sur les systèmes d’exploitation comme Android ou iOS, il existe des fonctionnalités qui vous aident à vous connecter sur vos comptes sans avoir à saisir ces mots de passe compliqués à chaque fois.

Sur Android et sur Google Chrome, par exemple, vous avez la fonctionnalité « autofill » qui peut remplir la page de connexion d’un site web ou d’une application avec un mot de passe qui a été enregistré sur votre compte Google.

C’est pratique, mais cela signifie également qu’une personne qui a accès à votre smartphone Android déverrouillé pourrait utiliser votre mot de passe à votre insu.

Une manière sécurisée, mais pratique, de se connecter aux apps

Mais la bonne nouvelle, c’est que Google développe une nouvelle fonctionnalité pour le système d’exploitation qui protègerait ces mots de passe avec le scanner d’empreintes digitales ou bien les modules de reconnaissance faciale présents sur nos smartphones.

Si pour le moment, Google n’a encore fait aucune annonce concernant cette nouveauté, nos confrères de XDA ont pu découvrir l’existence de celle-ci. D’après ceux-ci, il s’agit encore d’un test. Et la fonctionnalité pourrait donc arriver sur la prochaine mouture de l’OS (ou pas).

Actuellement, si un smartphone Android est déverrouillé, l’API autofill permet de préremplir l’écran de connexion d’une app avec le login et le mot de passe. Mais grâce à cette nouveauté que Google teste, le système d’exploitation ne donnerait le mot de passe qu’après une petite vérification via un capteur biométrique, comme le scanner d’empreintes digitales ou bien le module de reconnaissance faciale.

D’après XDA, son éditeur en chef aurait été en mesure de tester cette fonctionnalité sur un Pixel 4 en utilisant la reconnaissance faciale.