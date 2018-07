Andromeda : le PC de poche de Microsoft se précise

Cela fait un moment que les rumeurs sur un appareil hybride entre PC et smartphone, baptisé Andromeda, circulent sur la toile. Et selon de nouvelles informations, Microsoft aurait l’intention de lancer celui-ci cette année. Puis, d’autres constructeurs devraient emboiter le pas.

Malgré les échecs de Windows Phone et de Windows 10 Mobile, Microsoft n’a pas tout à fait abandonné le marché des mobiles. Mais au lieu d’affronter Google et Apple avec des mobiles conventionnels, la firme de Redmond s’intéresserait désormais à un format hybride entre ordinateur portable et smartphone (qui se rapproche des smartphones pliables) : Andromeda.

Des PC mobiles

Andromeda serait le nom de code utilisé en interne par Microsoft pour désigner cet appareil, que les médias évoquent depuis plusieurs mois. Et récemment, notre confrère The Verge a affirmé avoir obtenu un e-mail interne qui révèle de nouvelles informations sur ce projet.

D’après le site, Microsoft décrirait Andromeda comme un appareil qui va « brouiller les lignes entre l’informatique mobile et stationnaire (ndlr, les desktops et les laptops) ». « Il s’agit d’un nouveau facteur de forme d’appareil de poche qui réunit des expériences de matériel et de logiciel innovantes pour créer une expérience informatique véritablement personnelle et polyvalente », lit-on aussi dans l’e-mail.

Et si les plans pourraient toujours changer, la firme aurait l’intention de lancer cet appareil cette année. Peu de temps après ce lancement, d’autres constructeurs pourraient ensuite lancer des machines au format similaire.

D’après les rumeurs, Andromeda devrait être appareil pliable, composé de deux écrans. Et l’appareil devrait ressembler à ce concept du designer David Breyer, qui s’est inspiré des brevets de Microsoft.

Pour propulser cet appareil, Microsoft pourrait utiliser les SoC de Qualcomm, qui sont capables de proposer une expérience mobile, tout en supportant les applications Windows 10.