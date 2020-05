Angell : le vélo électrique de Marc Simoncini fabriqué par SEB (c’est bien)

Le groupe SEB pour façonner le vélo Angell

On connait Marc Simoncini pour la fondation, en 2001, du célèbre site de rencontres Meetic ou encore pour l’École Européenne des Métiers de l’Internet (EEMI) fondée avec Jacques-Antoine Granjon et Xavier Niel, mais le chef d’entreprise français s’est également dans la course au vélo électrique. Pour cela, Marc Simoncini a lancé Angell, un vélo électrique qui souhaite se distinguer en étant l’un des plus légers du marché et par ses innovations en matière de connectivité et de sécurité.

Aujourd’hui, on apprend que Angell s’est associé au groupe SEB, pour prendre en charge l’industrialisation et la fabrication des smart-bikes Angell dans son usine historique d’Is-sur-Tille (Côte d’Or). « Le soutien par le Groupe SEB au projet s’accompagne par ailleurs d’une prise de participation dans la société Zebra éditrice de Angell, au travers de son véhicule d’investissement SEB Alliance » explique la société.

Un vélo « made in France » pour cet été

De son côté, le vélo électrique Angell disposera d’un petit écran placé au centre du guidon, qui permettra d’afficher diverses informations utiles comme la météo, l’indice de pollution, le niveau de la batterie, les modes de conduite, les programmes d’assistance, la vitesse ou encore le GPS.

Selon ses concepteurs, Angell se différencie en outre par son dispositif de sécurité innovant (vibreurs dans les poignées pour indiquer la direction, dispositif d’alerte chute, alarme anti-vol, …). Le vélo électrique Angell se caractérise aussi par son design épuré, qui en fait l’un des plus légers sur le marché (13,9 kilos).

Pour Marc Simoncini, co-fondateur d’Angell : « Nous sommes très fiers d’avoir réussi à nouer un tel partenariat avec le Groupe SEB. L’association avec un groupe industriel Français nous tenait à cœur, et nous avons trouvé avec le Groupe SEB un partenaire qui partage les mêmes valeurs que nous d’excellence et de qualité ». Le vélo Angell est actuellement proposé en précommande, et affiché à un tarif de 2690 euros. Un VAE (pour « vélo à assistance électrique ») qui sera disponible dans le courant de l’été.