Animal Crossing, Minecraft, Mario Kart 7… trois nouvelles Nintendo NEW 2DS XL collector au Japon

Nintendo va lancer cet été trois nouveaux bundles collector pour sa NEW 2DS XL, redécorée aux sauces Mario Kart 7, Animal Crossing et Minecraft.

Un trio de NEW Nintendo 2DS XL collector pour l’été

Avis aux collectionneurs, Nintendo va lancer une flopée de nouvelles NEW 2DS XL collector cet été. Outre une déclinaison Hylian Shield proposée aux Etats-Unis (rendant hommage à Zelda), voilà que des déclinaisons inspirées de Mario Kart 7, Animal Crossing et même Minecraft sont au programme au Japon. Si les deux premières sont prévues pour le 19 juillet prochain, il faudra attendre le 2 août pour espérer poser la main sur la version Minecraft « Creeper Edition ».

Ainsi, dès le 19 juillet, les collectionneurs pourront s’offrir une nouvelle édition collector de la NEW 2DS XL, dotée d’une toute nouvelle robe inspirée d’Animal Crossing. Bien sûr, un exemplaire du jeu sera préinstallé sur la carte mémoire 4 Go incluse dans le bundle. Une déclinaison Animal Crossing qui sera disponible également en Europe le 20 juillet.

Ce ne sera pas le cas de la version collector Mario Kart 7, qui sera lancée au Japon elle aussi le 19 juillet. On y retrouvera cette fois une console simplement déclinée en noir et en rouge, les couleurs caractéristiques du pilote phare du jeu de course made in Nintendo. Evidemment, le jeu sera là aussi préinstallé sur la carte mémoire fournie avec la machine.

Enfin, dès le 2 août, Nintendo va lancer une NEW 2DS XL en version limitée Minecraft Creeper Edition. Cette dernière sera proposée au tarif de 130 euros environ, et permettra donc de disposer d’une machine à l’effigie de la célèbre série de Mojang, avec (là encore) le jeu directement préinstallé dans la mémoire de la console. A l’heure actuelle, cette version Minecraft n’est pas prévue pour le marché européen, et les collectionneurs devront donc se tourner vers l’import pour enrichir leur collection.