Nintendo : une NEW 2DS XL édition Animal Crossing New Leaf le 20 juillet

Nintendo va bientôt proposer en boutiques une nouvelle NEW 2DS XL édition Animal Crossing. Avis aux fans !

Un bundle NEW 2DS XL avec Animal Crossing

A l’occasion du récent E3 qui a secoué Los Angeles ces derniers jours, Nintendo n’a pas su « gagner » le bal des conférences, avec un Nintendo Direct sans grande saveur, (beaucoup) trop focalisé sur Super Smash Bros Ultimate attendu en fin d’année. Evidemment, si Nintendo mise énormément sur sa Switch en 2018, le géant nippon n’en oublie pas pour autant sa famille 3DS, avec notamment Luigi’s Mansion attendu prochainement, mais également de nouveaux bundles pour l’été.

Outre des packs réunissant la console et un jeu, Nintendo va également proposer une nouvelle édition collector de sa NEW 2DS XL. En effet, sur son site officiel, Nintendo a ajouté une certaine NEW Nintendo 2DS XL Edition Animal Crossing. Un nouveau pack qui va inclure une console New Nintendo 2DS XL entièrement redécorée à la sauce Animal Crossing, avec une version numérique d’Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo préinstallée sur une carte microSD de 4 Go, sans oublier un bloc d’alimentation Nintendo 3DS.

Un pack collector attendu en boutiques pour le 20 juillet prochain. Une finition inédite donc pour la NEW 2DS XL, qui devrait évidemment faire la joie des collectionneurs. A noter que pour l’heure, Nintendo n’a pas officialisé ce nouveau pack par le biais d’un communiqué de presse, mais celui-ci est bien présent dans le listing officiel de la famille Nintendo 3DS disponible à cette adresse.

A noter que Nintendo proposera également deux autres bundles 2DS XL à compter du 29 juin. D’un côté, on retrouvera la console en version noire/citron vert avec Mario Kart 7 préinstallé, et de l’autre, une NEW 2DS XL en finition blanc/lavande, avec cette fois un certain Tomodachi Life lui aussi préinstallé dans la carte mémoire 4 Go fournie. Parfait pour tuer quelques heures pendant les vacances d’été. Au passage, vous pouvez retrouver notre test complet de la NEW Nintendo 2DS XL à cette adresse.