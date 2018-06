Anker : les (deux) batteries officielles Nintendo Switch disponibles le 15 juillet

C’est le 15 juillet prochain que seront disponibles en boutiques les premières batteries portables sous licence officielle Nintendo Switch, via Anker.

Deux batteries officielles Nintendo Switch signées Anker

Nous les évoquions récemment sur Presse-Citron, les premières batteries portables sous licence officielle Nintendo Switch arrivent en boutiques. C’est en effet le 15 juillet prochain que le spécialiste en la matière, Anker, lancera en France ses nouveaux blocs PowerCore 13400 et PowerCore 20100. Pour les vacances, nombreux sont ceux qui vont embarquer dans leur valise la petite dernière de chez Nintendo, pour profiter de leurs jeux favoris en mode nomade sur la plage, au bord de la piscine, à l’hôtel ou dans l’avion… avec le risque de tomber en panne de batterie au moment fatidique.

A ceux-ci (et aux autres), Anker va donc proposer ses batteries PowerCore pour Nintendo Switch, qui n’encombrent pas la console grâce à leur recharge par câble pour permettre de l’utiliser de façon nomade tout en évitant la moindre surchauffe. « C’est l’accessoire parfait pour jouer des heures avec ses amis sans avoir à s’inquiéter du niveau de batterie de sa Nintendo Switch, que ce soit chez soi, en voyage, dans les transports ou dans n’importe quelle situation » nous promet le constructeur.

Anker précise que Nintendo a collaboré pendant plus de six mois avec la marque sur l’optimisation de ces premières batteries officielles, qui se veulent à la fois les plus sûres et les mieux calibrées pour la Nintendo Switch. Les technologies utilisées permettent une recharge de la console en moins de 3 heures via le port USB-C situé au bas de la console, avec la possibilité bien sûr de recharger tout en continuant à jouer. Le modèle haut de gamme PowerCore 20111 peut proposer jusqu’à 15 heures de batterie supplémentaire (soit environ 2,5 charges).

Les batteries Anker PowerCore 13400 (9 heures de jeu supplémentaires) et PowerCore 20100 seront disponibles dès le 15 juillet prochain, via la FNAC ou encore Boulanger, et affichées au tarif de 79,99 et 99,99 euros. Evidemment, produit sous licence officielle oblige, ces batteries disposent du précieux logo Nintendo Switch.