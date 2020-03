Antebellum : le film d’horreur que l’on attend avec impatience

Dans le domaine des films d’horreur, on a eu le droit à quelques belles surprises ces dernières années. On vrac on va ainsi citer sans aucun doute Get Out ou Us, du très bon Jordan Peeele. Il suffit de jeter aussi un oeil du côté de Netflix pour découvrir des très bons programmes dans ce registre. Mais, soyons honnêtes, on en veut toujours plus, on a envie de frissonner devant de nouveaux films d’horreurs de qualité, capables de nous en mettre plein les yeux et de nous faire trembler dans notre canapé ou sous la couette. Bonne nouvelle, Sean McKittrick, Raymond Mansfield et Edward Hamm, les producteurs de Get Out et US récidivent avec Antebellum, qui pourrait bien être une petite merveille. La seconde bande-annonce qui vient d’être mise en ligne donne en tout cas particulièrement envie.

Antebellum, une mise en scène intriguante

42 secondes. C’est donc la durée de cette bande-annonce totalement déroutante mais qui réussit déjà à nous plonger complètement dans l’univers du film Antebellum. On y suit les aventures de Veronica Henley, romancière à succès (jouée par Janelle Monae) qui semble naviguer entre présent et passé, rendez-vous le XIXe siècle, à une époque où l’esclavage est encore bien réel aux Etats-Unis. Un sérieux contraste pour le personnage que l’on voit expliquer à quel point les femmes sont le futur, relève Variety. « On veut nous voir pas nous entendre. Mais nous sommes le futur. Notre temps est maintenant ».

Le synopsis reste très discret sur qui nous attend puisqu’on sait seulement que Veronica Henley devra « percer le mystère hallucinogène avant qu’il ne soit trop tard).

Rendez-vous le 24 avril 2020 dans les salles obscures pour découvrir le film complet. Et si vous n’aviez pas encore vu la première bande-annonce du film Antebellum, elle se trouve juste ci-dessous.