Les 7 films d’horreur à voir pour fêter Halloween

C’est Halloween aujourd’hui, ce qui représente l’occasion parfaite pour voir ou revoir quelques films d’horreur. Nous vous avons préparé une petite sélection de longs-métrages, qui mêle le gore, la psychologie, la violence… Mais aussi une petite surprise finale pour ceux qui préfèrent ne pas se faire peur ce soir devant leur écran. Ces films sont à voir sur Netflix ou sur Amazon Prime Video.

Vous pouvez aussi consulter la liste complète des nouveautés Netflix du mois de novembre.

7 films d’horreur à découvrir pour Halloween

Le classique gore : Hostel (Netflix)

Réalisé par l’américain Eli Roth, Hostel reste un classique gore malgré le fait qu’il soit sorti il y a plus de dix ans. Le film d’horreur raconte l’histoire de deux étudiants américains qui partent en vacances en Europe de l’Est pour rencontrer des filles. S’ils s’amusent les premiers jours, ils finissent entre les mains de roches hommes prêts à payer très cher pour pouvoir torturer à mort d’autres êtres humains. Arriveront-ils à échapper au gang Elite Hunting ?

La série de films : American Nightmare (Amazon Prime Video et Netflix)

Composée de quatre films d’horeur, la série American Nightmare dépeint une Amérique dystopique dirigée par les nouveaux pères fondateurs, un groupe totalitaire qui s’impose après une nouvelle crise et une augmentation des troubles à l’ordre public. Dans ce nouveau monde, un nouvel amendement autorise le peuple à commettre tous les crimes de son choix, dont le meurtre, durant une période de 12 heures baptisée « la purge ».

Les deux premiers films sont disponibles sur Amazon Prime Video et le troisième sur Netflix.

Le film avec des morts-vivants : Les Affamés (Netflix)

Primé au Festival international du film de Toronto de 2017, le film d’horreur dépeint un petit village québécois dans lequel tout semble partir en vrille. Les habitants perdent leurs esprits et se retournent contre d’autres, ce qui poussent les survivants à partir se réfugier en espérant trouver d’autres rescapés comme eux.

Le film d’horreur adapté d’un roman de Stephen King : Jessie (Netflix)

Basé sur le roman éponyme de l’auteur américain Stephen King, le film d’horreur raconte l’histoire de Jessie et Gerald, un couple qui part en week-end romantique dans une maison perdue en Alabama. Pour donner du regain à leur vie sexuelle, il décide de l’attacher au lit avec des menottes, sauf qu’il meurt d’une crise cardiaque dans les minutes qui suivent. Elle doit alors essayer de se libérer si elle veut rester en vie.

Le film d’horreur Amazon Original : Haunt (Amazon)

Actuellement diffusé sur Amazon Prime Video, le film d’horreur raconte l’histoire d’un groupe d’amis qui se retrouvent pour fêter Halloween. Ceux-ci se rendent dans une maison hantée qui va les forcer à se confronter à leur plus grande peur.

Le thriller : American Psycho (Netflix)

Si American Pyscho n’est peut-être pas un film d’horreur à proprement parler, le film populaire a le mérite de mettre mal à l’aise ses spectateurs. Patrick Bateman est l’illustration stéréotypée de la réussite à l’américaine, il travaille dans une banque investissement de Wall Street, va dans les restaurants du coin les plus chics et prend parfois de de la cocaïne. Mais derrière son obsession des cartes de visite, des costumes et du luxe, il cache un psychopathe froid et violent. Au casting, l’excellent Christian Bale.

Le téléfilm érigé au statut de nanar : Sharknado (Amazon)

Difficile de ne pas finir cette liste sur une note d’ironie avec un film d’horreur qui est devenu un nanar au fil des années. Sharknado raconte comment la formation d’une immense tornade a entraîné une invasion de requins à Los Angeles. Accompagné de quelques amis, le tenancier d’une buvette partira en mission pour retrouver son ex-femme et ses enfants.