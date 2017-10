AppDays 2017 : toutes les tendances du mobile en deux jours de conférences

Avec une nouvelle édition en 2017, les AppDays sont de retour à Paris. Nous avons rencontré Serge Roukine, fondateur de cet évènement, qu’il a créé en 2012.

AppDays, 6ème édition. L’événement devient incontournable pour les pros du mobile. Quels principaux changement pour cette nouvelle année ?

De nombreux changements ! Déjà, le lieu. Le RDV est donné aux Docks de Paris pour pouvoir accueillir tous les participants dans d’excellentes conditions avec plus d’espace : 2 grandes salles plénières et 2 salles d’ateliers, 2 zones de networking, 40 espaces d’affaires…

Ce qui ne change pas, c’est la qualité des conférences avec des speakers spécialistes du mobile et une expertise reconnue.

Que viennent chercher les participants aux AppDays ?

Ils viennent découvrir les tendances du mobile et surtout, écouter de nombreux success stories. L’année passée, Zenly était sur scène pour nous parler de leur stratégie. Nous avons également accueilli des speakers de Shazam, Soundclound, Runtastic, WeatherPro et Monument Valley.

Cette année, nous écouterons des speakers exceptionnels de Uber, SeLoger, PagesJaunes, Virtuo, L’Express, AccorHotels… Des entreprises présentes en force sur mobile.

Avec plus de 10 sessions networking, les participants peuvent tisser des liens avec la communauté et enrichir leur réseau en dégustant les buffets gastronomique offerts pendant l’évènement. Ils peuvent aussi rencontrer également nos partenaires, par exemple Batch, Algolia, StarDust, IBM, Mozoo, Capgemini, Azetone, Stripe… c’est l’occasion d’avoir accès à 50 partenaires, spécialistes du mobile, pendant 2 jours.

En parlant de tendance, les AppDays grandissent d’année en année. Comment réussissez-vous à fédérer la communauté du mobile pour 2 journées ?

Nous gardons un lien avec chaque intervenant(e) et connaissons également bien les participants dont certains sont venus à toutes les éditions depus 2012. Nous prenons le temps d’échanger afin de connaitre les tendances chez les startups, les annonceurs, les éditeurs, les agences… C’est important pour faire un évènement qui réponde concrètement aux problématiques du terrain.

J’ai en mémoire une anecdote : en 2016, Julien Lavault, CEO et fondateur de Fizzup a commencé sa présentation par « Les AppDays m’ont transcendées ! ». Il a expliqué comment il a complètement changé de business model grâce à l’édition de l’année précédente et son application cartonne sur les stores. Nous avons quelques succès comme celui-ci qui font l’histoire et la réputation de cet évènement.

Avez-vous quelques exemples de participants ?

Beaucoup d’éditeurs d’applications mobiles bien entendu, mais aussi des retailers (La Redoute, Fnac, Auchan, Décathlon, Leroy Merlin) des banques (BNP, Société Générale), des médias (Les Echos, France Télévisions) et puis des sociétés comme Molotov.tv, Apple, la Française des Jeux, Pages Jaunes…

Les conférences sont-elles accessibles à un public de non initiés au mobile ?

Cette année, il y aura en permanence 4 conférences en simultanées. La programmation est donc très large afin de justement satisfaire le plus grand nombre. Il y a deux ans, les conférences étaient plutôt techniques, l’année passée, plutôt marketing et cette année, nous mêlons les deux afin de faire un programme accessible, complet et efficace.

Comme pour toutes les éditions précédentes, Presse-citron aura le plaisir et l’honneur d’être partenaire média d’AppDays, qui se tiendra les 15 et 16 novembre 2017 aux Docks de Paris.