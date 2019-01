[Appel à candidatures] HPE Start-up recrute sa promotion 2019

HPE France a créé ce programme il y a 5 ans avec une formule sans engagement ni prise de capital, axée sur l’accompagnement de la croissance de startups françaises. Le parcours de la promotion 2018 est en train de s’achever et HPE est à la recherche des jeunes entreprises qui prendront la suite. Pour être éligibles, les startups doivent avoir été fondées il y a au moins trois ans et se développer dans des secteurs d’activité technologiques (IoT, fintech, cloud, intelligence artificielle, cybersécurité… la liste complète est disponible sur le site Milkshake Valley).

Depuis 2015, des startups qui ont connu une belle croissance sont passées par le programme d’accélération de HPE : Qarnot Computing dont les radiateurs produisent de la chaleur grâce à des calculs informatiques, Yogosha, spécialiste du Bug Bounty, Tilkee, dont la solution booste l’efficacité des équipes marketing et commerciales, ou encore microDON qui collecte une multitude de petits montants dont la somme finance de très nombreuses associations.

« L’accent est mis depuis le début sur le business et l’idée de soutenir la croissance des startups pendant 12 mois, en leur offrant la meilleure visibilité », précise Benoît Aimond, qui coordonne le programme. « Les mentors HPE aident les startups à structurer leur approche commerciale auprès des ETI, Grands Comptes et Collectivités. Et passer le cap du PoC ! ». Le programme offre par ailleurs un accès privilégié au réseau de partenaires et aux Labs HPE en France et à l’international, précise-t-il, ainsi que de la visibilité au travers d’événements, de clubs partenaires et de salons comme Viva Technology.

Pour candidater, rendez-vous sur Milkshake Valley. La date limite est le 7 février. Après un pitch devant un jury de professionnels, 15 à 20 start-ups seront sélectionnées et bénéficieront de l’accompagnement proposé par HPE à compter de mars 2019.

📣APPEL A CANDIDATURES au programme d’accélération

HPE #startup 2018 !

Vous innovez dans les secteurs suivants?

🔹Telco, IoT, mobilité

🔹Adtech, Legaltech, Fintech, Industrie

🔹Cloud, BigData

🔹Services aux entreprises, TNE , RH, Cybersécurité

Candidatez👉https://t.co/cOIfs7MT84 pic.twitter.com/lXJzkPd0hU — MilkshakeValley (@MilkshakeValley) 4 janvier 2018

Article publié en partenariat avec HPE.