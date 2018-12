Les appels de groupe sur WhatsApp s’améliorent

Comment faites-vous lorsque vous devez contacter plusieurs connaissances en même temps, à distance ? Il est fort probable que vous profitiez des fonctionnalités de VoIP offertes par les messageries les plus réputées sur smartphone, à savoir Snapchat, Instagram, Skype, Viber et depuis peu WhatsApp.

Mais dès qu’il s’agit de réunir plus de quatre personnes… L’application rachetée par l’entreprise de Mark Zuckerberg en 2014 botte en touche. Heureusement, le logiciel se rattrape et vient d’annoncer de nouvelles fonctionnalités qui devraient faciliter la vie de ses utilisateurs les plus actifs (je pense en particulier à nos amis allemands).

WhatsApp permet maintenant de débuter un appel à plusieurs

Jusqu’à aujourd’hui, le fonctionnement des appels de groupe sur WhatsApp était le suivant : il fallait d’abord appeler un ami avant de pouvoir inviter une à trois autres personnes à rejoindre la conversation en direct. C’est peut-être un détail, mais quand on a des rendez-vous toute la journée, ça peut vite faire perdre du temps.

Désormais, le service de messagerie nous propose de choisir en amont les participants avec qui l’on souhaite discuter, puis de démarrer la communication. Ainsi, il suffit de cliquer sur l’icône du téléphone dans un groupe pour appeler en même temps tous ses membres.

Quelles applications utiliser pour créer une conversation avec plus de monde ?

Que ce soit pour préparer les fêtes de fin d’année ou pour organiser un week-end d’intégration avec ses amis étudiants, les appels en groupe sont de plus en plus plébiscités par la majorité des internautes.

Si toutefois un quatuor ne vous suffit pas, sachez que l’application FaceTime (disponible uniquement sur les appareils Apple) permet désormais d’intégrer jusqu’à 32 participants au sein d’une discussion. Et si l’on se penche du côté de Facebook Messenger, le chiffre grimpe à 50… Mais à ce niveau-là, le capharnaüm risque vite de vous casser les oreilles.

Source