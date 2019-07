Apple a déposé un brevet de casque de réalité mixte avec tracking du visage

Un nouveau brevet déposé par la marque à la pomme montre un casque de réalité mixte doté de capteurs capables de suivre les mouvements du visage et des mains.

Apple : un brevet de casque de réalité mixte avec tracking

Même si Apple ne l’a jamais confirmé, de nombreux indices laissent penser que la firme de Cupertino s’intéresse de près à la réalité augmentée. L’entreprise a recruté de nombreux spécialistes du domaine et propose déjà un service très avancé sur ses iPhone avec son ARKit. Des rumeurs ont toutefois fait écho qu’Apple aurait abandonné son projet de lunettes en réalité augmentée. Cela n’empêche toutefois pas l’entreprise dirigée par Tim Cook de déposer des brevets afin de protéger ses technologies et idées liées à la réalité mixte et à la réalité augmentée. C’est d’ailleurs le cas avec ce brevet déposé en mars dernier et récemment publié.

Ce sont nos confrères américains du journal « Variety » qui ont découvert ce nouveau brevet. Celui-ci a été déposé en mars 2019 et a été publié la semaine dernière. Dans la description, Apple évoque un casque de réalité mixte (mélange de réalité augmentée et de réalité virtuelle) disposant de plusieurs capteurs de tracking. Le tracking permet le suivi d’un ou de plusieurs éléments du corps humain permettant ainsi d’interagir avec le contenu virtuel. Le brevet parle d’un « Display System Having Sensors ».

En clair, il s’agit d’un casque doté d’un écran et équipé d’un ensemble de caméras et de capteurs. Ceux-ci peuvent suivre l’environnement externe mais d’autres capteurs peuvent suivre les yeux de l’utilisateur. Dans le brevet, des capteurs positionnés sur les oreillettes permettent aussi de suivre les mouvements des mains et des bras. D’autres capteurs suivent la position de la tête, des sourcils, de la mâchoire inférieure et de la bouche.

Un tracking pour reproduire les expressions du visage ?

Il semble assez clair que le dispositif décrit dans le brevet d’Apple est destiné à pouvoir reproduire fidèlement les expressions et postures d’une personne notamment avec un avatar. C’est effectivement là l’un des défis majeurs de la réalité mixte pour offrir une expérience sociale en réalité virtuelle ou en réalité mixte. Facebook, à travers de sa filiale Oculus, travaille lui aussi à un tel dispositif. Comme toujours il est impossible de savoir à ce stade si la marque à la pomme envisage de construire un dispositif basé sur cette technologie ou si elle ne fait que protéger ses idées.