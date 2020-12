Apple a mis à jour le HomePod Mini, sans prévenir personne

Pour pouvoir recharger son HomePod mini, Apple ne propose pas un choix varié de câble : ce sera Lightning, et seulement en 20 W. Bien évidemment, la nouvelle enceinte connectée en est équipée, mais pour une partie des clients qui souhaitaient la recharger avec un accumulateur d’iPhone 11 par exemple, une mésaventure se présentait.

Le HomePod Mini ne peut être chargé qu’en 20 W, ce qui en réduit particulièrement le nombre d’adaptateurs Apple compatibles. Si vous avez déjà essayé de charger l’enceinte avec un chargeur de 18 W et moins, vous avez dû remarquer que le témoin de charge lumineux restait en rouge.

Le HomePod mini corrige son défaut

Par chance, cela ne sera plus le cas désormais. Apple vient de réaliser une mise à jour sur son HomePod mini, un mois et demi après son lancement sur le marché à la mi-novembre. Si vous souhaitez partir avec votre enceinte et n’emporter qu’un seul câble, celui de votre iPhone, sachez que vous pourrez maintenant charger l’enceinte connectée avec le câble de 18 W.

L’annonce aura de quoi réjouir les clients. Mais Apple ne l’a tout simplement pas intégré à la liste des nouveautés de la dernière mise à jour du cerveau de l’enceinte, certainement pour taire le défaut. Nous tenons l’information d’une chaîne de discussion sur Reddit, où des utilisateurs informaient de leur découverte. Ils en profitaient pour signaler néanmoins que certains modèles de câble n’étaient toujours pas compatibles.

L’application Home, qui regroupe le contrôle des enceintes connectées d’Apple, affiche l’état de mise à jour du HomePod Mini. Si vous souhaitez faire la mise à jour, cliquez dessus et rendez-vous dans les paramètres à la rubrique « Mise à jour du logiciel ». La version 14.3 est la dernière en date. Pour plus d’informations sur le produit, nous vous conseillons de venir lire notre test et avis du HomePod Mini.