Test HomePod mini : faut-il craquer pour la nouvelle enceinte connectée d’Apple ?

L’année 2020 a été particulièrement riche en nouveauté chez Apple. En plus de l’iPhone SE 2020, les quatre iPhone 12 (avec pour la première fois un modèle mini) et les premiers Mac avec puce Apple Silicon, l’américain a lancé le HomePod mini.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle enceinte connectée est une version plus compact du HomePod lancé en 2017. Il aura donc fallu attendre plus de trois ans pour qu’Apple se décide à proposer une alternative aux petites enceintes de Google et Amazon.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’américain frappe fort en lançant son HomePod mini à 99 euros. Que vaut l’enceinte connectée d’Apple face à la concurrence ? Faut-il craquer pour le HomePod mini ?

Oui, pour son prix

Habitué à un positionnement premium, Apple crée la surprise en proposant son HomePod mini à 99 euros « seulement ». Rappelons que le HomePod « classique » coûte 329 euros, un tarif qui le place en concurrence avec les modèles les plus haut de gamme.

Le HomePod mini, lui, se veut donc plus accessible et vient rivaliser avec les enceintes Echo 4 d’Amazon (vendue 69 euros)d et Nest mini de Google (59 euros). Oui le HomePod mini coûte un peu plus cher que ses concurrents mais il reste abordable au regard de ses capacités.

Oui, pour son design et sa conception

Le HomePod mini porte merveilleusement bien son nom. Dès l’ouverture de la boîte, l’enceinte connectée semble vraiment très (très) petite. À titre de comparaison, l’enceinte de la Pomme est aussi grosse qu’une orange. Proposée en noir ou blanc, elle trouvera toute sa place dans n’importe quel mobilier tant elle se veut discrète.

Apple reprend les ingrédients du HomePod. On retrouve donc un habillage en tissu maillé particulièrement élégant. Sur le dessus de la sphère, un panneau de contrôles tactiles opaque et lumineux permet de gérer la musique ou d’afficher les petites lumières de Siri.

Difficile de reprocher quoi que ce soit à cette petite enceinte que l’on qualifiera volontiers de « mignonne ». En ce qui me concerne, mon duo de HomePod mini trône sur mon bureau.

Un seul élément vient gâcher une copie presque parfaite : le câble d’alimentation est relié au matériel logé à l’intérieur de l’enceinte. Attention de ne pas vous prendre les pieds dans le câble et de tenir les animaux de compagnie (notamment les rongeurs) loin de l’appareil. Car la réparation se révélera difficile pour ne pas dire impossible.

Oui, pour sa qualité audio

Pour concevoir le HomePod mini, les ingénieurs d’Apple ont du relever de nombreux défis. Les contraintes d’espace les ont poussé à redoubler d’inventivité pour retranscrire une qualité audio à la hauteur des attentes. La petite enceinte se devait de répondre aux standards érigés par le HomePod premier du nom, largement salué pour sa qualité de son.

Le HomePod mini intègre donc un transducteur à large bande ainsi que deux radiateurs passifs permettant de mieux gérer la distorsion. Une suspension est placée sur la partie inférieure de l’enceinte afin d’empêcher les vibrations.

Pour contourner les lois de la physique (une si petite enceinte ne peut pas faire de miracles non plus), les ingénieurs ont donc concentré leurs efforts sur la puce S5 chargée de gérer les algorithmes d’optimisation du son.

Mission accomplie. Le HomePod mini se révèle étonnamment puissant pour un produit de cette taille. Surtout, Apple réussit à conserver un son équilibré et rond même avec un volume très élevé. Les basses sont surprenantes, les médiums terriblement précis, les fans de podcasts s’en délecteront. Quant aux aigus, ils restent eux aussi maîtrisés.

Apple a aussi beaucoup travaillé sur la spatialisation du son. Ce dernier est diffusé à 360° pour conserver la même qualité d’écoute aux quatre coins d’une pièce. Si l’américain suggère d’améliorer vos séances ciné en reliant le HomePod mini à une Apple TV, le résultat est peu probant.

Au regard de toutes ces qualités, le HomePod mini aura donc toute sa place dans une chambre, un bureau ou une cuisine. Par ailleurs, la prise en charge du multiroom autorise la diffusion dans plusieurs pièces en même temps. Ma configuration favorite : deux HomePod mini sur le bureau connectés en stéréo.

Oui, pour la reconnaissance vocale et sa killer feature

Apple assure avoir optimisé la qualité de la reconnaissance vocale, désormais deux fois meilleure que sur le modèle précédent. Bien que ce chiffre soit difficilement vérifiable, j’ai pu constater que le HomePod mini se montrait particulièrement à l’écoute.

Même dans un environnement très bruyant, les quatre micros de l’enceinte perçoivent parfaitement les voix. Par exemple, dans une pièce de 20 m2 avec le son à 100%, Siri a reconnu mes sollicitations sans que je n’aie besoin de hausser la voix. À ce petit jeu, le HomePod mini surclasse allègrement les enceintes de Google et plus subtilement celles d’Amazon.

Le HomePod mini inaugure aussi une killer feature que l’on aimerait retrouver chez la plupart des concurrents. En rapprochant un appareil du HomePod mini, vous pouvez diffuser le contenu dudit appareil sur l’enceinte, et vice-versa. Cette fonctionnalité n’est pas réservée aux services d’Apple, vous pouvez donc diffuser la musique depuis Deezer ou Spotify en un tour de main.

Non, pour Siri

On ne peut le nier, Apple fait énormément d’efforts pour améliorer Siri. Hélas, les limites d’un système fermé se font sentir. L’assistant intelligent a beau apporter 20 fois plus de réponses qu’auparavant, il reste en retrait par rapport à Google Assistant ou Alexa.

Ses réponses manquent de pertinence, ne collent pas forcément avec la question initiale ou donnent lieu à des silences incompréhensibles. Apple a de bonnes idées en associant par exemple les Raccourcis à Siri pour créer des scénarios (par exemple allumer la lumière en disant « Dis Siri, je suis rentré »). Mais ce n’est pas suffisant.

Doit-on blâmer Apple ? Oui et non. L’américain a opté pour une philosophie différente de ses concurrents. En mettant la vie privée des utilisateurs au cœur de ses préoccupations, Apple ralentit indéniablement le développement de Siri. Car, tous les experts dans le domaine vous le diront, un assistant intelligent a besoin d’apprendre en permanence. Et pour apprendre, il faut écouter.

Non, si vous n’avez pas de produits (ou services) Apple

Voilà sans doute le plus gros point noir du HomePod mini. Ce n’est pas un produit qui vous fera entrer dans l’univers Apple. Pour l’utiliser, il est indispensable de déjà utiliser d’autres produits Pommés (iPhone, iPad ou Mac).

Les limitations ne s’arrêtent pas là. Pour lancer de la musique en sollicitant Siri par la voix, vous devez impérativement être abonnés à Apple Music ou, depuis peu, à Amazon Music. Spotify, Deezer et consorts ne sont donc pas pris en charge. Ces services ne fonctionneront que via AirPlay. Apple assure pourtant que les concurrents d’Apple Music sont les bienvenus. Wait and see.

Non, pour ses fonctions domotiques

Malgré une connectivité exemplaire (bluetooth, Wifi et Thread), le HomePod mini n’est pas l’appareil le plus recommandé pour un usage domotique. Le problème ne vient pas de l’enceinte elle-même mais plutôt des partenaires d’Apple encore trop rares à miser sur HomeKit.

Aujourd’hui, l’offre « maison connectée » compatible avec HomeKit est bien moins riche que celle compatible avec Google Assistant ou Alexa. Le temps changera probablement les choses, mais pour l’heure, les concurrents d’Apple font mieux dans le domaine. Dommage car Siri répond bien aux requêtes liées au contrôle de la maison et l’application HomeKit est particulièrement ergonomique.

Mon avis

Avec le HomePod mini, Apple livre un produit élégant, discret, aux finitions irréprochables. Les ingénieurs ont réussi à optimiser la puce S5 pour livrer une qualité audio étonnante sur une enceinte aussi petite. Dans ce format, il s’agit sans doute de l’enceinte la plus efficace du moment.

Ne vous méprenez pas, le HomePod mini ne se prétend pas enceinte Hi-Fi. Néanmoins, elle diffusera un son de qualité dans les petits et moyens espaces de la maison. Ajoutez à cela une reconnaissance vocale exemplaire et un prix contenu et vous obtenez l’un des meilleurs produits d’Apple.

Néanmoins, le HomePod mini souffre de quelques défauts liés principalement à la philosophie d’Apple. D’abord, les services compatibles sont limités (Apple Music, Amazon Music) et il est indispensable de disposer d’appareils Pommés pour utiliser le HomePod mini. À la question « faut-il craquer pour le HomePod mini (à Noël) ? », la réponse est « oui si vous avez déjà des produits Apple ». Sinon, passez votre chemin.