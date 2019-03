Apple accusé d’enfreindre les règles qu’il impose aux autres développeurs

Apple vient à peine d’officialiser ses nouveaux services, qu’il est déjà accusé de favoriser l’un de ceux-ci sur iOS au détriment des autres développeurs. Dans un article publié cette semaine, The Verge explique que sur le service Apple News+, qui est déjà disponible aux Etats-Unis, vous “Appuyez simplement sur le bouton « Essayez gratuitement », confirmez votre paiement et vous êtes prêt”.

Le problème, c’est qu’Apple interdirait aux autres développeurs de rendre l’inscription à un abonnement aussi simple que cela. En règle générale, explique le site, Apple protège les utilisateurs en demandant aux développeurs de mieux mettre en évidence les informations sur les abonnements.

Ce problème a également été mis en évidence sur Twitter par le développeur Dave DeLong. “Hey Apple, votre écran de renouvellement automatique de l’abonnement est en violation de la règle 3.2.1 et votre application devrait être rejetée”, écrit-il dans sa publication. “Pour les débutants… pas de liens vers la politique de confidentialité ou vers la page support ; pas d’informations sur comment annuler”.

Hey @apple, your auto-renewing subscription screen is in violation of guideline 3.1.2 and your app should be rejected.

For starters… no links to privacy policy or support page; no info on how to cancel. pic.twitter.com/drvAZRZzqi

— Dave DeLong (@davedelong) March 26, 2019