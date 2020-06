Apple aide les développeurs à convertir les extensions Chrome en extensions Safari

Il existe de nombreuses raisons qui peuvent encourager un internaute à utiliser Google Chrome à la place d’un autre navigateur comme Safari ou Mozilla Firefox. Et l’une de ces raisons peut être l’existence d’un nombre important d’extensions pour le navigateur de Google. Et visiblement, Apple a enfin réalisé cela. En effet, comme le rapporte le site Engadget, lors d’une séance à la conférence (virtuelle) WWDC, la firme de Cupertino a en effet dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour les développeurs d’extensions qui aide ceux-ci à convertir leurs extensions Chrome en extensions pour Safari.

Plus précisément, les développeurs pourront créer des extensions appelées « Safari web extension » en utilisant les technologies web JavaScript, HTML et CSS (comme ils le feraient pour créer des extensions Chrome). Mais le plus important est qu’il y a également faire un portage de leurs extensions existantes sur Chrome, Firefox ou Edge vers Safari, via un outil de conversion.

Apple veut qu’il y ait plus d’extensions pour son navigateur, pour attirer plus d’utilisateurs

L’objectif d’Apple : faire en sorte qu’il y ait plus d’extensions disponibles pour son navigateur, ce qui pourrait aider celui-ci à gagner des parts de marché. En effet, les utilisateurs pourraient profiter de toutes les fonctionnalités de Safari en matière de protection de la vie privée, tout en ayant accès à leurs extensions préférées.

D’ailleurs, la firme de Cupertino a aussi profité de la conférence WWDC pour lever le voile sur de nouvelles protections de la vie privée pour les utilisateurs de son navigateur : en plus de bloquer les traceurs, la nouvelle fonctionnalité anti-tracking d’Apple révèle également tous les outils utilisés pour vous suivre sur la page web que vous visitez. Apple évoque aussi des améliorations de performances : une vitesse de chargement des pages qui peut être 50 % plus rapide que sur Google Chrome.

Sinon, pour rappel, depuis cette année, le navigateur de Microsoft, Edge, utilise la technologie Chromium de Google. Et l’un des avantages de ce changement de technologie, c’est que la nouvelle version de Edge prend en charge les extensions conçues pour Google Chrome. Grâce à ce passage de EdgeHTML à Chromium, Microsoft Edge a gagné de nouvelles parts de marché.