Apple AirPods Max : une édition collector… à 108 000 dollars !

C’était il y a quelques jours maintenant, Apple commercialisait enfin son tant attendu casque audio, AirPods Max. Un casque audio haut de gamme évidemment, sorte « d’accord parfait entre un son haute‑fidélité enivrant et la magie intuitive des AirPods » selon Apple, et affiché à un tarif assez déraisonnable de 629 euros en France.

Deux versions uniques du casque Apple AirPods Max

Du côté de chez Caviar, une société russe qui prend plaisir depuis quelques années à transformer (façon « bling bling ») nos joujoux high-tech, on a évidemment tenu à se pencher sur le dernier-né de chez Apple. La marque va ainsi customiser le casque d’Apple en deux exemplaires uniques au début de l’année prochaine.

Caviar va en effet proposer un modèle Gold Black, ainsi qu’un modèle Gold White du casque AirPods Max. Aucun changement évidemment côté technique, on retrouve toutes les qualités du casque mis au point par la société californienne, mais les casques proposés par Caviar vont bénéficier d’une toute nouvelle finition, à base d’or 18 carats, mais aussi… de cuir de crocodile, au niveau de l’arceau.

Chaque casque sera unique, et affiché au tarif (unitaire) de 108 000 dollars. « Si vous appréciez le design sophistiqué, le laconisme et l’innovation, ce modèle a été créé pour vous » explique la marque.

Du côté de chez Caviar, on se prépare pour une année 2021 qui devrait être plus « bling bling » que jamais, puisque la société a également confirmé la mise au point d’un Samsung Galaxy S21 Ultra Golden 21… à 77 230 dollars. A cela s’ajoute une PS5 « Golden Rock« , assemblée à partir de 20 kilos d’or, quand la manette DualSense est recouverte de cuir de crocodile. Une PS5 unique au monde là encore, et dont le prix est communiqué sur demande exclusivement.