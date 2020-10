Caviar présente ses nouvelles coques d’iPhone 12 Pro allant de $5 490 à plus de $46 000

Caviar est une marque russe qui propose des accessoires très haut de gamme pour iPhone et autres smartphones. Caviar travaille avec des matériaux très onéreux comme de l’or, des pierres précieuses, du cuir véritable, et bien d’autres. L’enseigne se présente non pas comme un simple vendeur d’accessoires, mais comme un atelier de joaillerie qui crée de véritables chefs-d’œuvre en éditions limitées. Et qui dit présentation d’un nouvel iPhone dit forcément nouveaux accessoires.

Caviar n’a pas perdu de temps pour présenter ses nouvelles gammes, mais la société vient de présenter sa toute dernière coque pour le moins impressionnante. Alors que les premières livraisons d’iPhone 12 viennent d’être reçues en France, Caviar sa nouvelle collection de coques : « Warrior ». Cette collection compte 6 modèles et des prix allant de 5 490 dollars à 46 460 dollars. On vous l’a dit, c’est du très haut de gamme.

Un hommage aux guerriers qui ont marqué l’Histoire.

« Warrior » s’inspire largement des grands empereurs de l’Antiquité. Le modèle à 46 460 dollars rend hommage à l’empereur romain Constantin qui a marqué l’histoire de la Rome antique par ses 31 ans de règne. Comme son nom l’indique, cette édition limitée transmet de nombreux symboles belliqueux. On peut notamment remarquer la pointe d’une épée au centre de la coque qui semble transpercer l’ennemi.

Mais la gamme « Warrior » ne rend pas seulement hommage à l’Empire romain, vous retrouverez parmi les autres modèles des inspirations Samurai, Vikings, du sabre Zulfikar, et bien d’autres que je vous laisse découvrir. Le prix de ces coques est justifié, comme nous l’avons expliqué, par les matériaux utilisés et le savoir-faire. On retrouve des finitions en titane, carbone, et même en marbre, sans parler des détails en or. Les éditions sont extrêmement limitées, par exemple le modèle « Imperator » à 46 460 dollars sera produit en seulement 7 exemplaires. En tout, cette gamme de 6 modèles différents est prévue pour fournir 99 coques.