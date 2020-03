Apple annonce le retour des claviers ciseaux, ainsi qu’un tout nouveau Macbook

Apple signe la fin des claviers papillons et prévoit de réintroduire sans plus tarder les claviers ciseaux à ses Macbook. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, ne se trompe que très rarement. Selon lui les prochains MacBook Pro et MacBook Air devraient arriver au cours du deuxième trimestre 2020. Apple a déjà présenté son MacBook Pro 16 pouces l’année dernière sans le clavier papillon.

Ming-Chi Kuo est également a l’origine d’une information selon laquelle le MacBook Pro 13 pouces devrait être remplacé par un modèle 14 pouces, sans donner d’éventuelle date de sortie. Il est possible que le clavier à ciseaux soit remplacé dans un premier temps sur les modèles 13 pouces, avant l’arrivée des Macbook Pro 14 pouces. Depuis 2016, Apple utilise des claviers papillon sur l’ensemble de ses laptops.

Par ailleurs, Ming-Chi Kuo nous donne une autre information de taille concernant les processeurs ARM. Selon lui, les premier Macbook équipés d’une puce ARM conçue en interne devraient au premier trimestre 2021, voire à la fin du quatrième trimestre 2020. Toujours selon les notes de l’analyste, le design des Macbook Pro devrait considérablement évoluer et changer du tout au tout par rapport à ce que fait Apple actuellement.