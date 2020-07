Apple annonce officiellement quelques semaines de retard pour l’iPhone 12

La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a lourdement impacté l’économie mondiale et notamment la tech. Il y a trois mois de cela, nous reprenions les termes du célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui évoquait des retards à prévoir sur la chaîne de production d’Apple. En effet, ce dernier parlait d’au moins un mois de retard pour l’iPhone 12 quelle que soit la version. Aujourd’hui, Luca Maestri, le directeur financier de la firme de Cupertino confirme ces rumeurs en officialisant des retards sur la production des 3 versions de l’iPhone 12. De ce fait, on peut imaginer que ce smartphone tant attendu devrait arriver au mois d’octobre.

Depuis toujours, Apple lance traditionnellement ses iPhone au mois de septembre, mais 2020 n’aura pas été une année comme les autres, on commence sérieusement à s’en rendre compte. Selon Luca Maestri, la date de sortie des iPhone 12 aura quelques semaines de décalage par rapport à celle de l’iPhone 11 l’année dernière. M. Maestri est resté assez vague sans divulguer trop d’informations sur une éventuelle date de sortie.

Enfin une officialisation pour la sortie de l’iPhone 12 ?

Au moins, Luca Maestri lui a évoqué la sortie de l’iPhone 12, ce qu’Apple n’avait pas fait jusqu’à présent. Pour le moment, la firme de Cupertino n’a pas publiquement officialisé l’arrivée d’un nouvel iPhone cette année. Évidemment, on se doute que l’iPhone 12 sera présenté à la rentrée prochaine. Jusqu’à preuve du contraire, le keynote devrait se tenir comme habituellement début septembre, et c’est à ce moment qu’Apple devrait avertir ses clients sur les retards de l’iPhone 12 et donc une nouvelle date de sortie. On se rappelle par exemple de l’annonce de l’iPhone X au début du mois de septembre pour qu’il arrive finalement en magasin au mois de novembre.

En l’espace de deux mois, Apple aurait prévu deux événements, l’un pour le 8 septembre et l’autre pour 27 octobre. Le 8 septembre serait consacré aux nouveaux iPhone (les premiers 5G de la firme de Cupertino), tandis que le second au mois d’octobre ferait office de présentation pour les Macs et processeurs Apple Silicon.