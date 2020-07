iPhone 12 : présentation le 8 septembre ?

Depuis le début de l’année, on ne cesse d’évoquer les prochains iPhone, qui devraient être les premiers modèles 5G de la firme de Cupertino. Pour rappel, en 2019, cette dernière a mis fin à son conflit avec Qualcomm, en déboursant des milliards de dollars, afin de pouvoir s’approvisionner en modems 5G auprès de cette entreprise.

Ces iPhone, qui pourraient être appelés iPhone 12, sortiront au dernier trimestre. Cependant, au moment où j’écris cet article, on ne sait pas encore quand Apple pourrait officialiser cet appareil. Cependant, de nombreuses rumeurs sur cette date de présentation, et sur le lancement, circulent déjà sur la toile.

D’après l’une de ces rumeurs, qui est relayée par le site TechRadar, Apple pourrait présenter les iPhone 12, l’Apple Watch 6 ainsi qu’un nouvel iPad lors d’un événement en ligne le 8 septembre. Cela corrobore d’autres sources qui, précédemment, avaient indiqué que la présentation des nouveaux iPhone devrait bien se faire au mois de septembre, comme d’habitude, malgré les problèmes qui ont pu être engendrés par la pandémie (perturbation de la chaîne d’approvisionnement et limitation des déplacements vers les fournisseurs).

Mais il est toujours possible que si Apple présente tous ses nouveaux iPhone en septembre, un ou plusieurs modèles ne soient disponibles qu’en octobre. Un scénario similaire a déjà eu lieu en 2017. Apple a présenté l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X en septembre, mais contrairement aux deux autres modèles qui étaient disponibles après quelques jours, l’iPhone X n’a été commercialisé qu’en novembre.

Un autre événement au mois d’octobre ?

Après sa keynote du 8 septembre, Apple pourrait faire une autre présentation le 27 octobre. Ce second événement se focaliserait sur les nouveaux Macs qui utilisent des processeurs Apple Silicon, et sur de nouveaux iPad Pro. Mais Apple pourrait également en profiter pour évoquer, pour la première fois, ses lunettes de réalité augmentée Apple Glass.

Un remplaçant de l’Air Power dans les tuyaux ?

Enfin, des sources évoquent aussi la possibilité qu’Apple lance un remplaçant du tapis de recharge sans fil Air Power. Ce dernier a été présenté en 2017, mais n’a jamais été lancé. Son annulation a finalement été confirmée en 2019. « Après beaucoup d’efforts, nous avons conclu que l’AirPower n’atteignait pas nos standards élevés, et nous annulons le projet […] Nous continuons à penser que l’avenir sera sans fil, et nous nous engageons à pousser l’expérience sans fil toujours plus loin », avait déclaré la firme de Cupertino. Mais de nouvelles rumeurs évoquent la possibilité qu’Apple lance un nouveau produit similaire à l’Air Power qui, espérons-le, n’aura plus de problèmes de conformité aux normes de l’entreprise.