Apple Arcade va avoir droit à un nouveau jeu Rayman entièrement développé par Ubisoft Montpellier

Annoncé lors du keynote de la WWDC de juin dernier, Apple Arcade se prépare enfin à arriver sur la plupart de nos appareils iOS. Le service est d’ores et déjà disponible d’ailleurs pour les bêta testeurs et il sera disponible pour tout le monde à partir de demain, le 19 septembre 2019. Ainsi, pour 4,99€ vous aurez accès à une multitude de jeux spécialement conçus pour le service. Au total, c’est une centaine de jeux qui arriveront dans les prochains mois, et ce sont déjà 55 jeux qui seront prêts à vous divertir dès demain. Bien entendu, au fil des semaines et des mois, de nouveaux jeux viendront compléter l’offre et de petites pépites ne sont pas à exclure. Et à ce petit jeu, nous pouvons compter sur nos Français Ubisoft et de leur studio à Montpellier pour le développement d’un tout nouveau jeu Rayman !

Rayman mini viendra enflammer l’Apple Arcade !

Développé par Ubisoft Montpellier et Pastagames, Rayman Mini suit la mascotte française Rayman dans un voyage légendaire alors qu’il est réduit à la taille d’une fourmi ! Pour annuler ce sortilège, Rayman voyagera dans un monde macrophotographique, rencontrant des alliés amicaux et vainquant des boss épiques.

Le jeu sera dans la lignée des jeux Rayman Origins, Rayman Legends sur consoles ou bien encore les jeux Rayman Fiesta Run et Jungle Run sur mobile. Un genre simple, mais efficace qui a remporté un énorme succès sur chaque support. Pour le moment, aucune date de sortie d’annoncée, mais le jeu sortira ainsi uniquement sur la plateforme d’Apple et sera entièrement développé à Montpellier. Et sa sortie ne devrait plus trop tarder.

Pour le moment, ce sont 48 niveaux qui sont annoncés et d’autres contenus devraient arriver au fil des semaines et au fil des mois pour compléter l’expérience du jeu. Une première vague est attendue pour décembre, et deux nouvelles vagues sont déjà prévues pour 2020. Comme toujours, il sera question de parcourir les niveaux d’un point A à un point B tout en collectant le maximum de Lum’s.

Ubisoft sur tous les fronts ?

PlayStation, Xbox, Nintendo, mais aussi PC, Google Stadia et bientôt Apple Arcade. Ubisoft est un géant français dans l’industrie du jeu vidéo et la firme compte bien être partout ! Guillaume Cardona, le directeur d’Ubisoft Montpellier confirme ce point de vue et confirme que d’autres expériences Ubisoft pourraient arriver sur Apple Arcade.

Chaque fois qu’il y a une opportunité, un nouveau support, notre objectif est d’être présent, de proposer des expériences avec nos univers. Apple Arcade arrive, il était important d’être là.