Apple aurait-il (enfin) commencé la production de l’AirPower ?

Selon les informations du site spécialisé ChargerLab, Apple aurait bel et bien commencé à produire son fameux chargeur sans fil, ce qui indique une éventuelle disponibilité prochaine.

Le chargeur à induction d’Apple a été la cible de multiples rumeurs depuis que la firme l’a annoncé lors de sa keynote de septembre 2017. Plusieurs fois, l’AirPower annoncé pour 2018 semblait être un projet mis de côté, abandonné, puis finalement repris par la marque à la pomme. De façon globale, il se pourrait que la firme ait rencontré plusieurs problèmes lors de sa conception.

Néanmoins, le fameux accessoire dont parle Apple depuis plus d’un an et demi serait finalement en production. De fait, la production de l’AirPower aurait bien débuté dans les usines chinoises de Luxshare Precision, un partenaire de la firme américaine qui s’attelle déjà à l’assemblage des AirPods. Un autre fournisseur du nom de Pegatron devrait également commencer la production du précieux objet à la date du 21 janvier. Par conséquent, il ne serait pas étonnant que le produit sans fil fasse son arrivée sur le site web de l’entreprise sous peu.

Breaking: AirPower is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producing Apple AirPower wireless charging pad. Luxshare Precision is also the maker of Apple AirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx

— ChargerLAB (@chargerlab) 12 janvier 2019