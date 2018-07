Apple aurait l’intention de lancer des iPhone double-SIM

Et si Apple lançait un iPhone double-SIM ? C’est ce que suggèrent des éléments découverts sur la beta 5 d’iOS 12. Pour le moment, rien n’est officiel. Mais il pourrait s’agir d’une nouveauté visant à conquérir les pays comme l’Inde et la Chine, où les mobiles double-SIM sont assez populaires.

Apple lancerait-il enfin un iPhone avec deux fentes pour carte SIM ? Si de précédentes rumeurs suggéraient déjà cela, cette fois-ci, notre confrère 9to5Mac affirme avoir découvert des références qui corroborent celles-ci dans la 5ème beta d’iOS 12.

Plus exactement, il s’agit de références au “second SIM status” (statut de la seconde carte SIM), au “second SIM tray status” (statut de la fente pour la seconde carte SIM) et même une référence à un appareil « dual SIM ». « Ces références indiquent clairement que iOS est en cours de mise à jour pour fonctionner dans un futur appareil prenant en charge deux cartes SIM », explique notre confrère.

Un iPhone double-SIM pour les pays émergents ?

Si vous vivez en Europe ou en Amérique du Nord, une fente pour une seconde carte SIM sur l’iPhone ne vous intéressera probablement pas. Néanmoins, dans les pays émergents comme l’Inde et en Chine, les modèles sous Android supportant deux cartes SIM sont assez populaires dans la mesure où cela permet de basculer facilement entre deux opérateurs ou entre deux offres.

Et justement, si Apple fait un tabac dans les pays développés, il a par exemple des difficultés à séduire les foules en Inde, qui est actuellement l’un des pays les plus importants pour le marché des smartphones. Comme le note The Indian Express dans un article à ce sujet, « Il est possible qu’Apple puisse lancer un iPhone à double carte SIM pour étendre sa base d’utilisateurs en Inde, où elle détient moins de 2% du marché ».

Mais bien entendu, étant donné qu’Apple n’a encore rien confirmé (et ne le fera pas avant la présentation officielle), ces informations sont encore à prendre avec des pincettes.