Apple aurait prévu deux successeurs de l’iPhone SE

Depuis plusieurs mois, les médias évoquent la possibilité qu’Apple sorte un successeur de l’iPhone SE.

Pour rappel, l’iPhone SE a été lancé par Apple en 2016. Et en plus d’être un smartphone compact, celui-ci était également plus abordable que les autres modèles. Par ailleurs, même aujourd’hui, l’iPhone SE reste un smartphone assez populaire.

Cette année, alors que tous les iPhone qu’Apple présentera au mois de septembre devraient avoir des écrans OLED, l’iPhone SE 2 devrait avoir un écran LCD. Son design devrait être similaire à celui de l’iPhone 8. En revanche, l’iPhone SE 2 devrait être équipé d’une puce A13, ce qui permettra d’avoir des performances comparables à celles de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro.

Une version améliorée de l’iPhone SE 2 avant la fin de l’année ?

Normalement, l’iPhone SE 2 sera présenté au premier semestre. Et d’après de nouvelles informations publiées par le site Digitimes (relayé par MacRumours), Apple pourrait présenter une version améliorée de celui-ci, avec un écran LCD, qui sera disponible soit fin 2020, soit début 2021.

Au total, Apple pourrait donc présenter six nouveaux iPhone cette année.

En effet, d’après les rumeurs, en septembre, Apple présenterait 4 smartphones avec écrans OLED qui remplaceront l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

Mais bien entendu, toutes ces informations ne sont pas encore officielles.

En tout cas, étant donné que leurs prix devraient être plus abordables, les successeurs de l’iPhone SE pourraient aider Apple à mieux contrer les offres des marques comme Xiaomi, Oppo, ainsi que les smartphones Galaxy A de Samsung dans le segment des smartphones de gamme intermédiaire.