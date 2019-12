Pourquoi l’iPhone SE 2 d’Apple pourrait en fait s’appeler l’iPhone 9

Apple a dévoilé les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max en septembre, soit il y a quelques mois à peine, et pourtant les prochains modèles font déjà parler d’eux. Des rumeurs ont déjà évoqué les iPhone 12 prévus pour septembre prochain, mais ce n’est pas tout. Bon nombre d’informations suggèrent que le constructeur américain pourrait présenter un autre téléphone pendant le premier trimestre 2020.

Si cela peut sembler étrange, Apple a déjà fait de même il y a quelques années en lançant l’iPhone SE en mars 2016, un smartphone compact et plus accessible que les modèles qu’il commercialisait à l’époque. Il serait donc logique que la marque à la pomme dévoile son digne successeur le même mois, quatre ans plus tard.

Pourquoi l’iPhone 9 et non l’iPhone SE 2 ?

Jusqu’ici, les rumeurs laissaient à penser que ce dernier serait baptisé iPhone SE 2 par Apple. Sauf que de nouvelles informations indiquent que le nom du prochain smartphone serait l’iPhone 9, une décision qui mettrait aussi fin aux dénominations plutôt faciles à comprendre de la marque. Le téléphone serait nommé de la sorte, car il est prévu qu’il se dote de beaucoup de caractéristiques de l’iPhone 8 tout en reprenant l’aspect accessible et compact du SE.

En plus, Apple n’a pas dévoilé d’iPhone 9 en 2018, laissant le champ libre à l’iPhone 8 puis au X, un modèle qui tranchait avec les précédents, tant en termes de design que de fonctionnalités (fin du bouton Home, introduction de Face ID). Le chiffre 9 aurait donc pu être mis de côté pour une bonne raison, plutôt que d’être totalement abandonné.

Pour ce qui est de ses fonctionnalités, rappelons que l’iPhone 9 devrait embarquer la puce A13 Bionic ainsi qu’un design et des caractéristiques propres à l’iPhone 8. Son prix devrait être de 399 dollars environ, un prix un peu plus en deçà du SE qui avait été commercialisé à 489 euros à son lancement.

Comme à son habitude, Apple n’a confirmé aucune de ces informations pour l’instant et il faudra certainement attendre la keynote pour en avoir le cœur net.