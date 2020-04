Apple aurait trouvé une date pour le lancement de l’iPhone 9

Hier, la sous marque de Huawei, HONOR, annonçait une date pour la présentation de son prochain modèle le HONOR 30. Le géant chinois a choisi le 15 avril comme date officielle pour dévoiler son smartphone.

Aujourd’hui, nous apprenons qu’un autre géant du secteur pourrait également, en cette date, présenter l’un de ses modèles les plus attendus de l’année : l’iPhone 9. C’est le YouTuber Jon Prosser qui a lancé cette rumeur, en affirmant qu’Apple a récemment organisé des réunions en internes pour lancer l’iPhone 9 le 15 avril prochain. Il va même jusqu’a pousser la rumeur encore plus loin en annonçant que le smartphone serait disponible à la vente le 22 avril.

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020