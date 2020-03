Après la présentation du HONOR 30S, place désormais au HONOR 30

Huawei vient tout juste présenter ses P40 et P40 Pro, aujourd’hui nous en savons plus concernant sa sous marque HONOR et la présentation de ses prochains smartphones. Le HONOR 30 sera officiellement présenté le 15 avril prochain d’après un post de l’entreprise sur Weibo (le Twitter chinois).

Li Xian, un acteur très populaire en Chine, a été choisi pour illustrer les affiches promotionnelles du HONOR 30. Sur cette dernière on le voit avec un exemplaire à la main, cependant il ne montre que la couleur violette brillante en prenant soin de ne rien dévoiler de la face arrière.

Hier, le constructeur chinois a déjà présenté le HONOR 30S, équipé d’une puce Kirin 820 5G. Il s’agit du modèle le plus accessible de la gamme, qui comprendra donc le HONOR 30, ainsi que le HONOR 30 Pro. Ces deux modèles plus haut de gamme devraient intégrer la puce Kirin 990 5G ainsi que des capteurs photo bien plus puissants.

Dans les deux semaines à venir avant l’annonce officielle, il ne serait pas étonnant qu’HONOR en dise davantage sur son dernier smartphone, nous restons à l’affut de la moindre information. Concernant l’annonce du HONOR 30 S, il est pour beaucoup considéré comme le petit frère du Huawei P40. Comme son grand frère, il n’échappe donc pas non plus à l’embargo américain et ne pourra pas se baser sur les services Google. De plus, il est pour le moment accessible seulement en Chine.

Pour le moment, aucune commercialisation des HONOR 30S, 30 et 30 Pro n’est prévue en France.