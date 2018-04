Apple chasse les applis 32 bits de ses PC

Les développeurs d’applis 32 bits devront se préparer à passer aux applications 64 bits d’ici peu sur Apple. En effet, High Sierra devrait être la dernière version macOS à les accepter. A partir de là, il n’y aura donc que des formats 64 bits sur les PC d’Apple.

Ce n’est pas une surprise : Apple va progressivement éradiquer toutes les applications 32 bits de son système d’exploitation et de ses PC, pour privilégier les applis 64 bits, que ce soit au niveau des processeurs et des programmes. Et les développeurs avaient déjà été avertis au préalable, plus précisément en juin 2017.

Une alerte d’Apple qui apparaît en ce moment visant les applications 32 bits

Les choses se sont accélérées au mois de janvier dernier, Apple exigeant que les publications au sein du Mac App Store soient dorénavant en 64 bits. Et dès le mois de juin, toute nouvelle mise à jour d’une application sera en 64 bits.

Cette évolution vers des applications 64 bits s’est aussi déjà produite pour les iPad et les iPhone, où il n’est plus possible de lancer des applis 32 bits depuis la version 11 de l’iOS. Les développeurs devront donc se tenir prêts, ainsi que les usagers de Mac.

Des PC qui n’accepteront plus que des applications 64 bits, des développeurs avertis

A l’heure actuelle, la dernière version 10.13.4 de macOS High Sierra supporte encore les applications 32 bits, mais il s’agit bien de la dernière, comme le laisse penser le message d’alerte qui apparaît lorsque l’on lance une appli 32 bits.

Ainsi, vous êtes informé que le dispositif lancé n’est plus optimal pour votre PC, que le développeur doit donc mettre à jour cette application. Pour l’instant, rien de bien inquiétant, dans la mesure où si vous appuyez sur le bouton « OK », le dispositif est activé et lancé.

Sachez toutefois que l’on ne connaît pas encore le moment, ni la version iOS à partir duquel les applis 32 bits seront complètement bannies. Chose qui peut paraître surprenante, Apple n’a pas complètement fait le ménage en son sein. Selon le site MacStrategy, certaines applis de la firme sont encore en 32 bits, comme DVD Player v5.8…