Apple comble une faille de sécurité exploitée par les services de police

Depuis quelques mois, la police nord-américaine utilise un dispositif pirate pour infiltrer les iPhones et extraire des données qui peuvent servir de preuves dans les enquêtes en cours.

GrayKey est un dispositif pirate qui exploite une faille technique du système d’encryptage des mémoires des appareils Apple. Utilisé par les services de polices et plusieurs agences fédérales, GrayKey est un atout majeur pour collecter des preuves normalement inaccessibles.

Or, il s’avère que la faille de sécurité est également exploitée par le milieu criminel. En effet, la technique de piratage à la source du dispositif GrayKey a été dupliquée et a créé une nouvelle vague de piratage qui touche de plus en plus d’utilisateurs d’iPhone. D’après une enquête menée par la société Malwarebytes, le problème viendrait du port USB-C. Après avoir été connecté avec le dispositif GrayKey via le port USB, l’iPhone victime du piratage diffusera – sur l’écran pirate – une copie de l’écran de déverrouillage, permettant ainsi au hacker de connaître le mot de passe de l’utilisateur et de s’introduire dans le système de l’appareil.

Consciente de la gravité du problème, la firme de Cupertino s’est décidée à résoudre le problème. Estimant devoir « aider les clients à se défendre contre les pirates informatiques, les voleurs d’identité et les intrusions dans leurs données personnelles » et ce même si cela doit entraver le travail des services de police. Pour ce faire, Apple compte sur la prochaine mise à jour iOS 12 et l’arrivée de la fonctionnalité « USB Restricted Mode ». Avec cette fonctionnalité activée, les iPhones non-déverrouillés au bout d’une heure par leurs propriétaires coupent toutes communications possibles via le port USB. Néanmoins, il reste toujours possible de recharger son smartphone. On est sauvé…

